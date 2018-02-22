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Глава МИД Норвегии встретилась с семьей арестованного в России Берга

20:1422.02.2018
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© AP Photo / Matt DunhamМинистр обороны Норвегии Ине Эриксен Сёрейде. Архивное фотоМинистр обороны Норвегии Ине Эриксен Сёрейде. Архивное фото
© AP Photo / Matt Dunham

КИРКЕНЕС (Норвегия), 22 фев — РИА Новости. Глава МИД Норвегии Ине Эриксен Сёрейде встретилась с семьей Фрудо Берга, арестованного в РФ по обвинению в шпионаже, передает корреспондент РИА Новости.

Здание московского городского суда. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Встреча прошла в городе Киркенес, в кулуарах региональной конференции Баренц-региона и арт-фестиваля "Баренц-Спектакль".

Берга, по данным СМИ, задержали в Москве сотрудники ФСБ при получении документов, содержащих секретные сведения, касающиеся Военно-морского флота России. В прошлом он был пограничным комиссаром, который несколько десятилетий работал на российско-норвежской границе. Уйдя на пенсию, он в том числе являлся членом правления организации "Девушки на мосту", которая уже много лет проводит "Баренц Спектакль" в Киркенесе. В среду 21 февраля состоялось открытие самого фестиваля, а также инсталляции, посвященной бывшему пограничному комиссару.

Встреча министра с семьей Берга прошла на фоне многочисленных публикаций в местной прессе о том, что официальный Осло не прикладывает достаточно усилий для освобождения Берга и якобы сам арестованный использовался норвежскими спецслужбами для предполагаемой разведдеятельности без его ведома.

Зал судебных заседаний. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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"Скажем так, я не хотела бы спекулировать о подобного рода спекуляциях. Это не моя работа. Моя работа — обеспечить защиту его интересов",- сказала министр журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости о том, как она может прокомментировать содержание подобных публикаций.

"Встреча с представителями семьи и группой поддержки (Фрудо Берга) прошла хорошо, мы обсудили то, как мы можем помочь Фрудо. Это сейчас главная задача. Мы должны ему помочь вне зависимости от того, какие обвинения ему были предъявлены",- сказала глава МИД Норвегии.

Жена Берга, Анита, воздержалась от комментариев после встречи с министром, но позже присутствовала на открытии инсталляции в честь мужа в рамках "Баренц-Спектакля".

Организаторы фестиваля решили возродить инсталляцию, установленную в Киркенесе в 2011 году, и назвать ее "Граница Берга". Несколько лет назад они получили "в художественное пользование" 42 пограничных столба, которые в прежние годы маркировали границу России и Норвегии. Десять пар установлены теперь по всему Киркенесу в дни проведения фестиваля. На четырех парах сохранились таблички, повествующие об истории пересечения границы российскими и норвежскими спецслужбами после Холодной войны, — эти факты помог собрать ныне обвиненный в шпионаже норвежец, а на остальных шести парах размещены фотографии самого Фрудо Берга.

Выступая на мероприятии, мэр Киркенеса Рюне Рафаэльсен заявил, что Фрудо "был и остается" частью местной коммуны.

"Его не хватает, и о нем всегда будут помнить, как о человеке, вызывающем доверие. Мы так до сих пор не знаем, по какой именно причине он арестован. Но это граница Фрудо, он работал на ней много лет и служил миру",- сказал Рафаэльсен и перерезал символическую ленточку, которая была повязана между норвежским и российским пограничными столбами в центре инсталляции.

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