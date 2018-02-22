Украинские силовики обстреляли западные окраины Донецка, сообщили в ДНР

ДОНЕЦК, 22 фев — РИА Новости. Украинские силовики в четверг обстреляли из минометов западные окраины Донецка, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

​​"Двадцать второго февраля с 13.55 до 14.15 (совпадает с мск) украинские силовики вели огонь из минометов по Александровке (населенный пункт на западных окраинах Донецка — ред.), было выпущено две мины калибром 120 миллиметров… В результате обстрела повреждение получил жилой дом", — сказал представитель ведомства.