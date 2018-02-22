США ни за что не сократят крылатые ракеты "на море", уверен военный эксперт

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Попытки США связать вопрос о сокращении крылатых ракет морского базирования с ядерными боеголовками, обуславливая это претензиями к России, в частности якобы нарушениями Российской Федерацией Договора по РСМД, являются циничной пропагандой, заявил РИА Новости российский военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.
"Для США крылатые ракеты морского базирования остаются элементом военной мощи реального применения в существующих и перспективных конфликтах, поэтому они не собираются ограничивать данный вид вооружения, а попытки здесь требовать чего-то от России — это не более чем подмена понятий и манипулирование фактами", — сказал Коротченко.
В МИД России ранее заявляли, что Россия строго соблюдает свои обязательства по всем международным договоренностям, в частности по ДРСМД.
Договор РСМД был подписан 8 декабря 1987 года во время визита советского лидера Михаила Горбачева в Вашингтон. Впервые под сокращение попал целый класс ракетного вооружения с дальностью поражения от 500 до 1000 и от 1000 до 5500 километров, в том числе ракеты Р-12 и Р-14, которые СССР в 1962 году разместил на Кубе, что спровоцировало знаменитый Карибский кризис.