США ни за что не сократят крылатые ракеты "на море", уверен военный эксперт

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Попытки США связать вопрос о сокращении крылатых ракет морского базирования с ядерными боеголовками, обуславливая это претензиями к России, в частности якобы нарушениями Российской Федерацией Договора по РСМД, являются циничной пропагандой, заявил РИА Новости российский военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

Ранее заместитель помощника министра обороны по вопросам ядерной и ракетной оборонной политики Роберт Суфер заявил, что США могли бы отказаться от планов размещения крылатых ракет морского базирования в ядерном оснащении, как это прописано в новой доктрине, если Россия будет соблюдать Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

"Для США крылатые ракеты морского базирования остаются элементом военной мощи реального применения в существующих и перспективных конфликтах, поэтому они не собираются ограничивать данный вид вооружения, а попытки здесь требовать чего-то от России — это не более чем подмена понятий и манипулирование фактами", — сказал Коротченко.

По его словам, США не собирались вести каких-либо переговоров по ограничению развертывания своих крылатых ракет морского базирования как с обычными, так и с ядерными боезарядами еще в советское время. Никакой речи о подобных уступках не может быть и сейчас, отметил эксперт.

В МИД России ранее заявляли, что Россия строго соблюдает свои обязательства по всем международным договоренностям, в частности по ДРСМД.

Договор РСМД был подписан 8 декабря 1987 года во время визита советского лидера Михаила Горбачева в Вашингтон. Впервые под сокращение попал целый класс ракетного вооружения с дальностью поражения от 500 до 1000 и от 1000 до 5500 километров, в том числе ракеты Р-12 и Р-14, которые СССР в 1962 году разместил на Кубе, что спровоцировало знаменитый Карибский кризис.