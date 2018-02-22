Габриэль заявил, что не намерен "воевать" за пост главы МИД Германии

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль заявил, что не намерен "воевать", чтобы удержать свой пост еще на один срок.

"Я не придерживаюсь мнения, что нужно воевать за должности и цепляться за них", — заявил Габриэль в интервью газете Braunschweiger Zeitung

"Конечно, я понимаю, что все, что я сейчас делаю, выглядит так. Якобы я прилагал усилия к освобождению (журналиста — ред) Дениза Юджеля для того, чтобы остаться министром иностранных дел. Или что я якобы использовал речь на Мюнхенской конференции по безопасности в качестве заявления о приеме на работу. Какая ерунда", — сказал он добавив, что мы живем во времена, когда все друг друга в чем-то подозревают.

На замечание журналиста о том, что Германии нужен опытный глава МИД, Габриэль ответил: "Он будет. Но его имя не должно быть Зигмар Габриэль". Габриэль также высказал уверенность, что члены Социал-демократической партии Германии примут решение в пользу коалиции с блоком ХДС/ХСС.

"Нельзя голосовать за коалиционное соглашение из страха новых выборов, но только тогда, когда считаешь это правильным. Так делаю я", — пояснил министр.

Ранее действующий канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что участники коалиционных переговоров договорились о формировании нового правительства Германии, проект коалиционного соглашения разработан. Согласно проекту, должность главы МИД закреплена за социал-демократами. Изначально председатель СДПГ Мартин Шульц заявил, что хотел бы возглавить МИД, но потом отказался войти в будущее коалиционное правительство и покинул пост главы СДПГ.