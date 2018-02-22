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Забравший трехлетнюю дочку из Вены отец рассказал, зачем вывез ее в Ливан

10:3622.02.2018
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© РИА Новости / Михаил АлаеддинДевочка, якобы похищенная из гостиницы в Вене, в ЛиванеДевочка, якобы похищенная из гостиницы в Вене, в Ливане
© РИА Новости / Михаил Алаеддин

БЕЙРУТ, 22 фев — РИА Новости. Девочка из РФ, предположительно похищенная в Вене, нашлась в Ливане. Корреспонденту РИА Новости удалось встретиться с отцом ребенка Мажди Эль-Али Салу, который рассказал, зачем увез дочь из Австрии.

Ранее источник в российских правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что трехлетнюю девочку из России похитили в Вене. По данным источника, похищение произошло 28 декабря прошлого года в отеле "Бьянка", расположенном в Вене, девочку мог увезти отец-иностранец. Как сообщили РИА Новости в гостинице, к похищению может быть причастна няня девочки. Представитель управления земельной полиции Вены Ирина Штайрер сообщала РИА Новости, что полиция Вены не занимается делом о похищении трехлетней россиянки, так как "речь идет о гражданско-правовом деле". СК РФ возбудил уголовное дело о похищении.

Нашли через посольство

Девочка, якобы похищенная из гостиницы в Вене, со своим отцом в Ливане
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Пропавшую в Вене трехлетнюю россиянку нашли в Ливане
Найти вывезенную из Австрии девочку и ее отца удалось при помощи консульского отдела посольства России в Бейруте. Там в беседе с РИА Новости сообщили, что уже несколько недель находятся в контакте с Салу. Причем разыскивать его не пришлось — он приехал сам, предоставил все необходимые документы, свои контакты и информацию о ближайших родственниках.

Корреспондент РИА Новости и сотрудник консульского отдела дозвонились до Салу и попросили о встрече с девочкой. Отец ребенка пригласил их в город Триполи, где он живет с дочкой, няней и родителями.

От Бейрута до северной столицы Ливана около двух часов езды. Семья Салу живет в просторной квартире в центре города по соседству с известными политиками и чиновниками. Дома, помимо Мажди, нас встретили его мать, отец, сестра и дети. В пятницу по традиции все члены семьи по мере возможностей собираются в родительском доме на обед. Девочка, о похищении которой сообщалось ранее, бегает по квартире и с удовольствием демонстрирует гостям свои игрушки, обновки и знание нескольких языков, раздает "указания" бабушке и тете.

Угостив корреспондента РИА Новости и сотрудника консульского отдела традиционным восточным кофе, Салу рассказал свою версию произошедшего.

"Узнал об обвинениях из СМИ"

Отель Бьянка в Вене. Архивное фото
© Фото : Екатерина Прокофьева
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В венской гостинице сообщили новые подробности похищения девочки из России
По его словам, он узнал об обвинениях в его адрес из СМИ.

"Я был шокирован, что меня якобы обвиняют в терроризме, что я якобы уехал вместе с ребенком в Сирию, найдены какие-то надписи, связанные с ИГИЛ (террористическая группировка, запрещена в РФ), и подобные неправдивые факты. Как законопослушный гражданин и России, и Ливана, я обратился в консульский отдел посольства России в Бейруте. Просто взял машину и поехал, сказал, что мне надо поговорить с консулом, и разъяснил ситуацию", — рассказывает Мажди.

По его словам, у него есть все необходимые документы, а он не скрывается от судов и правоохранителей ни одной из стран.

"Естественно, я попросил консула, чтобы мне выдали бумагу на руки с печатью и подписью об обращении, и попросил разобраться. Я вам как корреспонденту РИА Новости могу предоставить все эти документы. Вы можете их сфотографировать и посмотреть. Я ни от кого не скрываюсь, ни от правоохранительных органов, ни от суда РФ или Ливана", — добавил он.

Кроме того, Салу утверждает, что у него есть несколько работающих телефонных номеров, в частности, российский, а информация о том, что он пропал и не выходит на связь, это неправда.

"Номера телефонов есть, номера не менял. И российский, и ливанский, и дубайский, они у меня все в рабочем состоянии, она (мать девочки) может на них звонить. И следователь может на них звонить, если есть какие-то вопросы. Когда узнал, что в СМИ говорят, что "он недоступен", "мы его ищем"… А где вы меня ищете? Мне никто не звонит. Все ее (матери ребенка) слова — это реальная ложь. Она общалась со мной. Двадцать восьмого декабря я ей сказал, что мы в Ливан едем. Двадцать девятого декабря мы общались, я ей сказал, что мы в Ливане", — объясняет Мажди.

По его словам, он отправляет фотографии и видео с девочкой ее матери по первой же ее просьбе.

"Она, когда звонит и просит фотографии и видео, я ей присылаю. Я ей говорю, что ты есть, была и будешь мамой. Я не имею морального права перед Богом и перед людьми тебе запретить видеться с ребенком, но я имею право тебе не разрешить сгубить здоровье ребенка", — рассказывает отец девочки.

"Родитель не может похитить ребенка"

Автомобиль полиции в Вене
© РИА Новости / Екатерина Прокофьева
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Российское посольство направило ноту в МИД Австрии из-за похищения девочки
Отец девочки также утверждает, что его действия нельзя рассматривать как преступление.

"Есть такое понятие, что отец или мать не могут похитить собственного ребенка. Здесь слово "похитил" вообще неуместно, и я не хочу его употреблять. Я думаю, любой человек также считает. И по суду это не является похищением", — говорит Мажди.

Мажди Эль-Али Салу объясняет необходимость проживания девочки в Ливане медицинскими показаниями. По его словам, ребенок перенес две операции на легких, после которых врачи рекомендовали переехать жить в страну с теплым климатом.

"Как я поступил? Мы жили зимой в Дубае и летом — в Москве. Вопрос: почему мы так жили? Потому что это было необходимо по медицинским показаниям для ребенка. После первой операции на легких (у ребенка) врачи сказали жить в теплом климате. Когда мы перенесли вторую операцию, в августе 2017 года в Германии, мы планировали с супругой всей семьей и с няней переехать обратно в Дубай. Потом я не знаю, что произошло в голове у жены, у нее декретный отпуск закончился, и она говорит, что выходит на работу и ни в какой Дубай не поедет. И не хотела ребенка в Дубай отпускать жить", — рассказывает он.

Мажди утверждает, что теплый климат советовали как иностранные, так и российские врачи.

"Я напомнил, что по медицинским показаниям и немцы, и русские говорили, что ребенку нужен теплый климат. Давайте сделаем акцент на российских врачах, чтобы не говорить, как иностранцы. Российские врачи в Москве — в Филатовской больнице, при Академии наук на Каширке (Каширском шоссе), семейный доктор, в педиатрии на Ломоносовской — везде говорили, что ребенку после операции на легких нужен теплый климат. В первый год надо быть очень аккуратными со здоровьем ребенка. Нужен специальный уход", — добавляет он.

Специальный уход, по его словам, как раз и оказывают ребенку в Ливане, все необходимые анализы сданы — ничто не угрожает здоровью девочки.

"Ливан гордится сильной медициной, образованием и банковской системой, и это можете проверить в интернете, хоть на сайте посольства РФ или МИД РФ… Она (девочка) наблюдается у хороших врачей, педиатрия хорошая, мы сделали рентген, представлю вам копии, все в наличии. Слава Богу с легким все в порядке, ребенок поправляется, анализ крови сдали, воспалений нет. Все контролируется и состояние ребенка наблюдается", — объясняет Салу.

"Няня ни при чем"

Отель Бьянка в Вене
© Фото : Екатерина Прокофьева
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СК возбудил дело после похищения российского ребенка в Вене
Салу также прокомментировал обвинения в адрес няни ребенка.

"Обвинять няню во всем… Зачем? Она наемный работник, в конце концов, которой я платил зарплату. Ее брат звонил вчера, говорил, что ее вызвали в полицию на допрос, сестру выгнали с работы. Зачем мучить бедных людей, которые бегают за своим хлебом, пропускать все через них?" — удивляется Салу.

Мажди считает, что няня, которая с рождения заботилась о девочке, ни в чем не виновата.

"Она здесь ни при чем, она с ребенком с рождения. Она заменяет маму, в десять раз лучше, чем мама воспитывает. Потому что мама сидела все время в телефоне, а после выхода из декрета уходила в шесть утра на работу, приезжала в семь вечера, "я устала, времени нет", и тетя Гуля все время заботилась о ребенке", — говорит он.

Салу утверждает, что предлагал жене уехать с ним, но та не согласилась.

"Я ездил часто в командировки по работе. А потом такое против няни. Она вообще здесь ни при чем. Когда я — отец ребенка — приехал, сказал, что мы едем (в Ливан), собрали вещи и прилетели сюда. Жене сказал: "Поехали с нами" — "Да я за вами прилечу". Она не прилетела", — рассказывает Салу.

"Ей здесь лучше"

Девочка, якобы похищенная из гостиницы в Вене, со своим отцом в Ливане
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Забравший трехлетнюю дочку из Вены отец считает свой поступок законным
Салу утверждает, что для девочки в Ливане созданы все условия, чувствует она себя хорошо.

"У меня есть шале в комплексе отдыха у моря, поедем, покажу, да все что угодно для детей. Врачи в один голос говорят, что ей стало лучше, она хорошо кушает, пьет свежие соки, фрукты, и главное — тут много детей ее ровесников, а в Москве она жила в одиночку. Жена, пока развода нет, — жена, когда будет развод, скажу — бывшая. Она (мать ребенка) этого не хочет понять. Ей (девочке) здесь лучше, она по-арабски поет, по-русски разговаривает, французский и английский учит. Сейчас спроси ее, она на всех языках до десяти считает. Люди добрые вокруг, детей рядом много, в садик ходит, кушает хорошо", — говорит Салу.

Мажди Эль-Али Салу добавляет, что все рассказанное может подтвердить документально.

"Все свои слова я могу подтвердить документально. Я все документы предъявлю, и вы можете их скопировать или сфотографировать. Говорят, что у меня нет денег на лечение ребенка. Я не обязан все рассказывать — сколько у меня денег, и ходить с плакатом. У меня деньги есть… Я оплачивал полностью лечение моей дочери в клинике, какими частями они были переданы клинике, знаю только я, так как я оплатил (лечение), и все квитанции были выписаны на мое имя", — утверждает отец ребенка.

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