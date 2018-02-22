Забравший трехлетнюю дочку из Вены отец рассказал, зачем вывез ее в Ливан

БЕЙРУТ, 22 фев — РИА Новости. Девочка из РФ, предположительно похищенная в Вене, нашлась в Ливане. Корреспонденту РИА Новости удалось встретиться с отцом ребенка Мажди Эль-Али Салу, который рассказал, зачем увез дочь из Австрии.

Ранее источник в российских правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что трехлетнюю девочку из России похитили в Вене. По данным источника, похищение произошло 28 декабря прошлого года в отеле "Бьянка", расположенном в Вене, девочку мог увезти отец-иностранец. Как сообщили РИА Новости в гостинице, к похищению может быть причастна няня девочки. Представитель управления земельной полиции Вены Ирина Штайрер сообщала РИА Новости, что полиция Вены не занимается делом о похищении трехлетней россиянки, так как "речь идет о гражданско-правовом деле". СК РФ возбудил уголовное дело о похищении.

Нашли через посольство

Найти вывезенную из Австрии девочку и ее отца удалось при помощи консульского отдела посольства России в Бейруте. Там в беседе с РИА Новости сообщили, что уже несколько недель находятся в контакте с Салу. Причем разыскивать его не пришлось — он приехал сам, предоставил все необходимые документы, свои контакты и информацию о ближайших родственниках.

Корреспондент РИА Новости и сотрудник консульского отдела дозвонились до Салу и попросили о встрече с девочкой. Отец ребенка пригласил их в город Триполи, где он живет с дочкой, няней и родителями.

От Бейрута до северной столицы Ливана около двух часов езды. Семья Салу живет в просторной квартире в центре города по соседству с известными политиками и чиновниками. Дома, помимо Мажди, нас встретили его мать, отец, сестра и дети. В пятницу по традиции все члены семьи по мере возможностей собираются в родительском доме на обед. Девочка, о похищении которой сообщалось ранее, бегает по квартире и с удовольствием демонстрирует гостям свои игрушки, обновки и знание нескольких языков, раздает "указания" бабушке и тете.

Угостив корреспондента РИА Новости и сотрудника консульского отдела традиционным восточным кофе, Салу рассказал свою версию произошедшего.

"Узнал об обвинениях из СМИ"

По его словам, он узнал об обвинениях в его адрес из СМИ.

"Я был шокирован, что меня якобы обвиняют в терроризме, что я якобы уехал вместе с ребенком в Сирию, найдены какие-то надписи, связанные с ИГИЛ (террористическая группировка, запрещена в РФ), и подобные неправдивые факты. Как законопослушный гражданин и России, и Ливана, я обратился в консульский отдел посольства России в Бейруте. Просто взял машину и поехал, сказал, что мне надо поговорить с консулом, и разъяснил ситуацию", — рассказывает Мажди.

По его словам, у него есть все необходимые документы, а он не скрывается от судов и правоохранителей ни одной из стран.

"Естественно, я попросил консула, чтобы мне выдали бумагу на руки с печатью и подписью об обращении, и попросил разобраться. Я вам как корреспонденту РИА Новости могу предоставить все эти документы. Вы можете их сфотографировать и посмотреть. Я ни от кого не скрываюсь, ни от правоохранительных органов, ни от суда РФ или Ливана", — добавил он.

Кроме того, Салу утверждает, что у него есть несколько работающих телефонных номеров, в частности, российский, а информация о том, что он пропал и не выходит на связь, это неправда.

"Номера телефонов есть, номера не менял. И российский, и ливанский, и дубайский, они у меня все в рабочем состоянии, она (мать девочки) может на них звонить. И следователь может на них звонить, если есть какие-то вопросы. Когда узнал, что в СМИ говорят, что "он недоступен", "мы его ищем"… А где вы меня ищете? Мне никто не звонит. Все ее (матери ребенка) слова — это реальная ложь. Она общалась со мной. Двадцать восьмого декабря я ей сказал, что мы в Ливан едем. Двадцать девятого декабря мы общались, я ей сказал, что мы в Ливане", — объясняет Мажди.

По его словам, он отправляет фотографии и видео с девочкой ее матери по первой же ее просьбе.

"Она, когда звонит и просит фотографии и видео, я ей присылаю. Я ей говорю, что ты есть, была и будешь мамой. Я не имею морального права перед Богом и перед людьми тебе запретить видеться с ребенком, но я имею право тебе не разрешить сгубить здоровье ребенка", — рассказывает отец девочки.

"Родитель не может похитить ребенка"

Отец девочки также утверждает, что его действия нельзя рассматривать как преступление.

"Есть такое понятие, что отец или мать не могут похитить собственного ребенка. Здесь слово "похитил" вообще неуместно, и я не хочу его употреблять. Я думаю, любой человек также считает. И по суду это не является похищением", — говорит Мажди.

Мажди Эль-Али Салу объясняет необходимость проживания девочки в Ливане медицинскими показаниями. По его словам, ребенок перенес две операции на легких, после которых врачи рекомендовали переехать жить в страну с теплым климатом.

"Как я поступил? Мы жили зимой в Дубае и летом — в Москве. Вопрос: почему мы так жили? Потому что это было необходимо по медицинским показаниям для ребенка. После первой операции на легких (у ребенка) врачи сказали жить в теплом климате. Когда мы перенесли вторую операцию, в августе 2017 года в Германии, мы планировали с супругой всей семьей и с няней переехать обратно в Дубай. Потом я не знаю, что произошло в голове у жены, у нее декретный отпуск закончился, и она говорит, что выходит на работу и ни в какой Дубай не поедет. И не хотела ребенка в Дубай отпускать жить", — рассказывает он.

Мажди утверждает, что теплый климат советовали как иностранные, так и российские врачи.

"Я напомнил, что по медицинским показаниям и немцы, и русские говорили, что ребенку нужен теплый климат. Давайте сделаем акцент на российских врачах, чтобы не говорить, как иностранцы. Российские врачи в Москве — в Филатовской больнице, при Академии наук на Каширке (Каширском шоссе), семейный доктор, в педиатрии на Ломоносовской — везде говорили, что ребенку после операции на легких нужен теплый климат. В первый год надо быть очень аккуратными со здоровьем ребенка. Нужен специальный уход", — добавляет он.

Специальный уход, по его словам, как раз и оказывают ребенку в Ливане, все необходимые анализы сданы — ничто не угрожает здоровью девочки.

"Ливан гордится сильной медициной, образованием и банковской системой, и это можете проверить в интернете, хоть на сайте посольства РФ или МИД РФ… Она (девочка) наблюдается у хороших врачей, педиатрия хорошая, мы сделали рентген, представлю вам копии, все в наличии. Слава Богу с легким все в порядке, ребенок поправляется, анализ крови сдали, воспалений нет. Все контролируется и состояние ребенка наблюдается", — объясняет Салу.

"Няня ни при чем"

Салу также прокомментировал обвинения в адрес няни ребенка.

"Обвинять няню во всем… Зачем? Она наемный работник, в конце концов, которой я платил зарплату. Ее брат звонил вчера, говорил, что ее вызвали в полицию на допрос, сестру выгнали с работы. Зачем мучить бедных людей, которые бегают за своим хлебом, пропускать все через них?" — удивляется Салу.

Мажди считает, что няня, которая с рождения заботилась о девочке, ни в чем не виновата.

"Она здесь ни при чем, она с ребенком с рождения. Она заменяет маму, в десять раз лучше, чем мама воспитывает. Потому что мама сидела все время в телефоне, а после выхода из декрета уходила в шесть утра на работу, приезжала в семь вечера, "я устала, времени нет", и тетя Гуля все время заботилась о ребенке", — говорит он.

Салу утверждает, что предлагал жене уехать с ним, но та не согласилась.

"Я ездил часто в командировки по работе. А потом такое против няни. Она вообще здесь ни при чем. Когда я — отец ребенка — приехал, сказал, что мы едем (в Ливан), собрали вещи и прилетели сюда. Жене сказал: "Поехали с нами" — "Да я за вами прилечу". Она не прилетела", — рассказывает Салу.

"Ей здесь лучше"

Салу утверждает, что для девочки в Ливане созданы все условия, чувствует она себя хорошо.

"У меня есть шале в комплексе отдыха у моря, поедем, покажу, да все что угодно для детей. Врачи в один голос говорят, что ей стало лучше, она хорошо кушает, пьет свежие соки, фрукты, и главное — тут много детей ее ровесников, а в Москве она жила в одиночку. Жена, пока развода нет, — жена, когда будет развод, скажу — бывшая. Она (мать ребенка) этого не хочет понять. Ей (девочке) здесь лучше, она по-арабски поет, по-русски разговаривает, французский и английский учит. Сейчас спроси ее, она на всех языках до десяти считает. Люди добрые вокруг, детей рядом много, в садик ходит, кушает хорошо", — говорит Салу.

Мажди Эль-Али Салу добавляет, что все рассказанное может подтвердить документально.

"Все свои слова я могу подтвердить документально. Я все документы предъявлю, и вы можете их скопировать или сфотографировать. Говорят, что у меня нет денег на лечение ребенка. Я не обязан все рассказывать — сколько у меня денег, и ходить с плакатом. У меня деньги есть… Я оплачивал полностью лечение моей дочери в клинике, какими частями они были переданы клинике, знаю только я, так как я оплатил (лечение), и все квитанции были выписаны на мое имя", — утверждает отец ребенка.