РАТС ШОС и Контртеррористический комитет СБ ООН активизируют сотрудничество

ТАШКЕНТ, 22 фев — РИА Новости. Региональная антитеррористическая структура (РАТС) Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) впервые приняла участие в заседании комитетов Совбеза ООН по противодействию терроризму в Нью-Йорке, стороны обсудили конкретные формы и направления практического взаимодействия, сообщила в четверг пресс-служба РАТС.

По данным пресс-службы, на прошлой неделе делегация антитеррористической структуры ШОС во главе с директором Исполкома РАТС Евгением Сысоевым посетила с визитом штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке.

"В рамках визита РАТС ШОС впервые приняла участие в совместном заседании Контртеррористического комитета Совета Безопасности (КТК СБ) ООН и комитетов Совета Безопасности ООН, учрежденных резолюциями 1267/1989/2253 (по террористическим группировкам "Исламское государство" и "Аль-Каида", запрещенным в РФ) и 1988 (по радикальному движению "Талибан"*)", — говорится в сообщении. В рамках заседания Сысоев провел брифинг, где рассказал об организации и состоянии работы РАТС ШОС по противодействию терроризму и экстремизму и ее результатах.

Делегация РАТС также провела встречи с заместителем генсека ООН, главой контртеррористического управления ООН Владимиром Воронковым, заместителем главы исполнительного директората КТК СБ ООН Вэйсин Чжэном и руководителем группы по аналитической поддержке и наблюдениями за санкциями СБ ООН Эдмундом Вальтером Фиттон-Брауном.

"В ходе переговоров были обсуждены современные вызовы и угрозы региональной и международной безопасности, конкретные формы и направления практического взаимодействия, а также пути дальнейшего развития сотрудничества", — добавили в пресс-службе РАТС.

ШОС — международная организация, основанная в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. В июне 2016 года на саммите в Ташкенте были подписаны меморандумы о вступлении в организацию Индии и Пакистана. На саммите ШОС в Астане 9 июня лидеры государств-членов ШОС подписали решение о приеме Индии и Пакистана в организацию. Штаб-квартира РАТС ШОС находится в столице Узбекистана.

*Террористическая организация, запрещена в России