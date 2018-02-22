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"Сирия и Украина": Amnesty обвинила США в регрессе прав человека в мире

08:2522.02.2018
(обновлено: 08:37 22.02.2018)
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© РИА Новости / Андрей СтенинПерейти в фотобанкПогрузка беженцев на греческий корабль в порту Бенгази. Архивное фотоПогрузка беженцев на греческий корабль в порту Бенгази. Архивное фото
© РИА Новости / Андрей Стенин
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МОСКВА, 22 фев – РИА Новости. Международная организация Amnesty заявила в обзоре о правах человека в 159 странах мира о неспособности мирового сообщества искоренить условия, при которых стали возможны совершенные в прошлом году нарушения и преступления, предостерегая страны от "кошмарного будущего", в котором верх могут взять конфликты и жестокость; в докладе представлены обзоры по регионам, также рассматривается ситуация в Сирии и на Украине, в том числе безнаказанные преступления против представителей СМИ в этой стране.

Флаги России и США. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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В докладе, выпущенном в преддверии 70-й годовщины принятия Декларации о правах человека, анализируются также глобальные тенденции в гуманитарной сфере. Генсек Amnesty Салил Шетти заявил, что ситуация в сфере прав человека на фоне сложной экономической ситуации, стихийных бедствий и конфликтов вызывает озабоченность во всех регионах мира.

"Искусственные границы, возводимые политикой демонизации, приведут нас только к конфликтам и жестокости, к кошмарному будущему, где человечество руководствуется лишь чистым эгоизмом и закрывает глаза на страдания других", — отмечает он.

США: регресс в сфере прав человека

Amnesty заявила о регрессе в сфере прав человека из-за политики президента США Дональда Трампа. Усиление миграционной политики было одним из главных тезисов его предвыборной кампании. "Значительный регресс в области прав человека произошёл в том числе благодаря указам президента США Дональда Трампа, например, указу, известному как "запрет на въезд мусульманам", и планам построить стену на границе США и Мексики", — говорится в докладе организации за 2017/2018 годы, с которым ознакомилось РИА Новости.

Ребенок на фоне флага Коммунистической партии Китая. Архивное фото
© AP Photo / Ng Han Guan
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Amnesty называет действия американского лидера "человеконенавистническими". "Активные попытки Трампа запретить въезд в США всем гражданам из нескольких мусульманских стран на основании их гражданства были, очевидно, человеконенавистническими", — отмечается в документе.

"Президент Трамп… перешёл от противоправной риторики дискриминации и ксенофобии к конкретным действиям, что угрожало серьёзным регрессом в правосудии и свободах. Среди прочего он подписал серию репрессивных административных указов, которые угрожали нарушением прав миллионам людей, как в США, так и за рубежом", — подчеркивают составители доклада.

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп распорядился опубликовать cекретную записки о роли ФБР. 2 февраля 2018
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп распорядился опубликовать cекретную записки о роли ФБР. 2 февраля 2018

Европа: откровенная бессердечность

Amnesty назвала политику европейских стран по вопросу миграционного кризиса "откровенно бессердечной". "Подход лидеров богатых стран к всемирному кризису с беженцами по-прежнему состоял из отговорок и откровенной бессердечности – они относились к беженцам не как к людям, а как к проблемам, которых следует избегать", — говорится в докладе.

Мальчик плачет во время обряда обрезания в Багдаде. 2009 год
© AFP 2018 / Ahmad Al-Rubaye
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Правозащитники отмечают при этом, что "большинство европейских лидеров не были готовы взяться за серьёзную задачу безопасного и законного регулирования миграции и решили, что для того чтобы удержать беженцев подальше от своих берегов, хороши практически все средства".

"Неизбежные последствия такого подхода можно было увидеть в Ливии, где беженцы страдали от чудовищно жестокого обращения с полного ведома лидеров европейских стран", — полагают составители доклада.

Сирия: неизбирательные обстрелы и нарушения гуманитарного права

В главе, посвященной обстановке в Сирии, Amnesty указывает, что все стороны конфликта "совершали военные преступления и прочие грубейшие нарушения прав человека и норм международного гуманитарного права". В организации заявляют, что, по состоянию на конец года, в ходе конфликта погибли более 400 тысяч человек, свыше 11 миллионов человек были вынуждены перебраться в другие части Сирии либо за границу.

Сирийская армия освободила от боевиков территорию военных училищ в Алеппо. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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В докладе отмечается, что "формирования вооружённой оппозиции неизбирательно обстреливали гражданские районы, подолгу осаждали преимущественно гражданские районы, мешали оказанию гуманитарной и медицинской помощи".

"Группировка "Исламское государство"* убивала и обстреливала мирное население и прикрывалась им как живым щитом. В результате атак на ИГ*, осуществлённых коалицией сил во главе с США (иногда в нарушение норм международного гуманитарного права), были убиты и ранены мирные жители", — говорится в докладе.

Организация отмечает, в частности, что в июне силы коалиции незаконно применили снаряды с белым фосфором при обстреле гражданских кварталов на окраинах Эр-Ракки. При этом "коалиция не проводила надлежащего расследования сообщений о жертвах среди мирного населения и нарушениях норм международного гуманитарного права".

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

Сирия до и после начала боевых действий
© РИА Новости, Иллюстрация РИА Новости
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Сирия до и после начала боевых действий

Расследование химатак

Amnesty также заявила, что РФ "блокировала" усилия СБ ООН по привлечению к ответственности виновных за применение химоружия в Сирии. "Россия по-прежнему блокировала усилия СБ ООН, направленные на восстановление справедливости и привлечение виновных к ответственности", — говорится в докладе.

По словам правозащитников, "РФ пять раз воспользовалась своим правом вето, чтобы заблокировать резолюции по Сирии", которые "предусматривали введение санкций за производство и применение химоружия в Сирии, осуждали предполагаемую химатаку на город Хан-Шейхун, призывали сирийское правительство обеспечить доступ и право проверки любых объектов и продлевали мандат совместного следственного механизма".

Жители Каубаба в Сирии с фотографией Башара Асада. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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Химическая атака в Сирии обязательно состоится — по закону Голливуда
Совместный механизм ООН-ОЗХО по расследованию случаев применения химоружия (СМР) в Сирии 26 октября представил СБ ООН доклад по инцидентам в Хан-Шейхуне 4 апреля 2017 года и Умм-Хоше 15-16 сентября 2016 года. Эксперты СМР заключили, что в первом случае правительственными силами был применен зарин, во втором боевики использовали иприт.

На заседании СБ ООН 16 ноября Россия заблокировала американский проект резолюции о продлении мандата СМР. Российская сторона заявляла, что доклад основан на сомнительных фактах. В Москве заявляли, что механизм расследования, вместо того чтобы направлять своих инспекторов на места инцидентов, пользовался данными организаций, порой связанных с террористами. По словам постпреда РФ при ООН Василия Небензи, задачей проекта резолюции США по мандату миссии по расследованию химатак в Сирии было поставить под сомнение роль Москвы в политическом урегулировании в Сирии.

Москва предлагала создать новый международный следственный орган по расследованию применения химоружия, так как СМР себя дискредитировал, и подготовила соответствующий проект резолюции, но США выступили против него. В докладе отказ США поддержать эту инициативу не упомянут.

© REUTERS / Mohamed AbdullahМальчик в мечети Дамаска после химической атаки
© REUTERS / Mohamed Abdullah
Мальчик в мечети Дамаска после химической атаки

Украина: безнаказанные преступления против журналистов

Организация отмечает усилившееся на Украине "давление властей на критиков и независимые НКО, в том числе на журналистов и борцов с коррупцией".

"Гражданские активисты и члены НКО, особенно те, которые занимались вопросами коррупции, постоянно сталкивались с преследованиями и насилием. Такие инциденты редко эффективно расследовались, причём имелись подозрения, что за ними стоят работники органов власти, а иногда и силовых ведомств", — отметили в организации.

Расследования убийств журналистов Олеся Бузины (2015 год) и Павла Шеремета (2016 год) также ни к чему не привели. Отмечаются случаи обысков в офисе интернет-издания Страна.ua, у главного редактора издания Игоря Гужвы, а также в медиахолдинге "Вести". "Обе редакции известны своим критическим освещением действий украинских властей и их политики в отношении конфликта в Донбассе", — указывают в Amnesty.

Площадь Независимости в Киеве. Архивное фото
© РИА Новости
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Кроме того, Amnesty констатировала, что "расследование в отношении предполагаемых тайных тюрем СБУ не дало никаких результатов". "Власти в основном проигнорировали доказательства, которые в подтверждение такой практики опубликовали в 2016 году международные НКО", — говорится в докладе.

"Сотрудники правоохранительных органов применяли пытки и жестокое обращение и совершали прочие нарушения прав человека. Прошлые и нынешние нарушения норм международного гуманитарного права оставались безнаказанными", — говорится в докладе.

Деятельность Amnesty неоднократно подвергалась критике. Против этой организации высказывались, в частности, власти России, Китая. Amnesty оставляет за собой право принимать средства от госучреждений, если они выделяются на образовательные проекты в сфере прав человека. Организация получает финансирование от ряда правительств и международных структур. Среди них госдеп США, британские власти, ЕК. По данным СМИ, солидные средства выделяются Amnesty и американским миллиардером Джорджем Соросом через его фонд "Открытое общество".

*Террористическая организация, запрещена в России

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