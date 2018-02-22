ПЕКИН, 22 фев — РИА Новости. Власти Китая по итогам предварительного расследования исключили любой человеческий фактор, в том числе и версию поджога, как причину сильного пожара в буддийском монастыре и храме Джоканг, который является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО, сообщает агентство Синьхуа.

Сильный пожар вспыхнул в монастыре Джоканг вечером 17 февраля, в результате возгорания никто не пострадал. Сразу после сообщений о возгорании в сети интернет появились фотографии, на которых было видно охваченное ярким пламенем здание. По последним данным, пожар разгорелся в вентиляционной камере, которая была построена в 1980-х годах.

Пожар оперативно потушили, и уже на следующий день храм был открыт для посещения. При этом сообщается, что огонь успел выжечь территорию площадью 50 квадратных метров, но ни одна из ценных реликвий храма, которых насчитывается 6 тысяч 510, не пострадала.

Монастырь Джоканг, строительство которого было начато в 639 году, считается духовным центром Лхасы и самым священным местом в Тибете, сюда стекаются многочисленные паломники и иностранные туристы. Джоканг находится в одном километре от бывшей резиденции Далай-ламы дворца Потала. В монастыре находится множество ценных буддийских реликвий, в том числе единственная в своем роде и самая почитаемая в тибетском буддизме статуя Будды Шакьямуни.

В 2000 году монастырь Джоканг был официально внесен в список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.