В Нацсобрание Венесуэлы поступило предложение перенести выборы в парламент

МЕХИКО, 22 фев — РИА Новости. Глава Национального учредительного собрания Венесуэлы Делси Родригес сообщила, что предложение о переносе даты выборов в парламент и другие законодательные органы власти уже внесено на рассмотрение.

"Мы получили от президента Николаса Мадуро предложение ускорить проведение выборов в Национальную ассамблею, а также в законодательные и муниципальные советы страны. Президент может рассчитывать на обязательство собрания укрепить демократию в стране", — написала Родригес в своем микроблоге в Twitter.

Ранее Мадуро заявил, что хочет провести 22 апреля вместе с выборами главы государства "мега-выборы" всех уровней законодательной власти, в том числе Национальной ассамблеи страны, законодательных собраний штатов и муниципалитетов. При этом по закону избранный в 2015 году парламент, где большинство мест получила оппозиция, должен работать до начала 2021 года с перевыборами в конце 2020 года.

О возможности совмещения выборов нового состава Национальной ассамблеи с выборами президента 22 апреля ранее на этой неделе говорил первый вице-президент Единой социалистической партии Венесуэлы Диосдадо Кабельо. По словам политика, такая необходимость возникла в связи с фактическим отсутствием в стране парламента и законодательной власти. Ранее оппозиционная ассамблея частично была лишена своих функций за неуважение к другим ветвям власти.