Глава венесуэльской оппозиционной партии заявил, что победит Мадуро

МЕХИКО, 22 фев – РИА Новости. Глава оппозиционной партии Венесуэлы "Прогрессивный авангард" Энри Фалькон заявил в среду, что победит президента Николаса Мадуро на выборах, однако пока официально свою кандидатуру не выставил.

"Николас, я тебе нанесу тебе поражение, несмотря на все твое шулерство", – написал Фалькон в своем микроблоге в Twitter.

"Прогрессивный авангард" входит в блок "Круглый стол демократического единства", который чуть ранее заявил, что не будет участвовать в президентских выборах 22 апреля, так как считает их имитацией настоящего голосования, и требует создания условий для честных и прозрачных выборов.

Заявление Фалькона, считают наблюдатели, может означать, что он дистанцируется от позиции "Демократического единства" и намерен идти на выборы самостоятельно или от своей партии. Однако официально пока "Прогрессивный авангард" и Фалькон свою кандидатуру не выставляли. При этом ранее Фалькон заявлял, что в случае объединения оппозиционных демократических сил правительство Мадуро вполне можно победить.