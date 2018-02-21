Трамп соболезнует в связи со смертью проповедника Грэма

ВАШИНГТОН, 21 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования в связи со смертью проповедника Билли Грэма.

"Великий Билли Грэм умер. Не было подобных ему! Его будет недоставать христианам всех конфессий. Совершенно особенный человек" — написал Трамп в Twitter.

The GREAT Billy Graham is dead. There was nobody like him! He will be missed by Christians and all religions. A very special man. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 21 февраля 2018 г.

Позднее Белый дом распространил заявление Трампа, в котором тот заявил, что деятельность Грэма "изменила страну и весь мир". "Он был одной из выдающихся личностей последних 100 лет, американским героем, чья жизнь и лидерские качества подлинно заслужили ему титул "божьего посланника", — заявил Трамп.

Он вспомнил, как после терактов 11 сентября 2001 года Грэм утешал американцев в своих проповедях. Трамп упомянул о том, что Грэм создал крупную проповедническую организацию, которая продолжит его дело. Президент США также сообщил, что для него было честью лично знать Грэма.

Известный христианский проповедник Билли Грэм скончался в возрасте 99 лет.

Грэм считался одним из наиболее влиятельных христианских деятелей США. Он известен массовыми проповедями и кампаниями по всему миру. Проповедник также был неформальным советником ряда президентов США.

Грэм был пастором Южной баптистской конвенции — крупнейшего объединения баптистов, однако обращался ко всем христианам без различия деноминаций с требованием "принять Иисуса Христа своим личным спасителем". По утверждению организации Грэма, на этот призыв откликнулись 3,2 миллиона человек, а общая аудитория за десятилетия проповедей превысила два миллиарда человек.

Он руководил рядом христианских СМИ и проповеднических организаций и регулярно входил в списки наиболее влиятельных и популярных людей в США. Грэм также неоднократно приезжал с проповедями в Россию и другие страны бывшего СССР.