СМИ: демократы предложили увеличить бюджет ФБР для противодействия России

ВАШИНГТОН, 21 фев – РИА Новости. Демократические лидеры в конгрессе США хотят повысить бюджет ФБР на 300 миллионов долларов, мотивируя это необходимостью противодействия России, сообщает The Hill со ссылкой на письмо демократов, оказавшееся в распоряжение издания.

Письмо в адрес республиканцев в конгрессе – лидеру в сенате Митчу Макконнеллу и в палате представителей — Полу Райан подписано лидерами демократического меньшинства Чарльзом Шумером и Нэнси Пелоси. В нем демократы просят поддержать увеличение бюджетного финансирования ФБР.

"Эти нападения и продолжающиеся шаги… по вмешательству в новые приближающиеся выборы требуют жесткого и незамедлительного ответа, и конгресс должен немедленно дать ответ на нападения на нашу демократию со стороны противника из-за рубежа", — цитирует издание письмо.

Демократы предлагают увеличение бюджета бюро на 300 миллионов долларов, причем эти средства должны быть направлены именно на противодействие РФ, уточняется в письме.

Обвинения в адрес России во вмешательстве в выборы периодически звучат в США и некоторых европейских странах, при этом доказательств, что такое вмешательство имело место, никогда приведено не было. Россия неоднократно опровергала эти обвинения, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США, Франции и Германии, указывал, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.