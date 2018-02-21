В ЛНР заявили, что готовы отразить агрессию со стороны Киева

Ситуация в ДНР и ЛНР. Февраль 2018 (187)

Военнослужащие вооруженных сил Украины на линии разграничения в Донбассе. Архивное фото

Военнослужащие вооруженных сил Украины на линии разграничения в Донбассе. Архивное фото

ЛУГАНСК, 21 фев — РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной ЛНР готова к отражению агрессии со стороны украинских силовиков, заявил представитель оборонного ведомства республики Андрей Марочко, комментируя подписание президентом Украины закона о реинтеграции Донбасса.

Петр Порошенко подписал документ во вторник. В документе Россия названа "агрессором", а неподконтрольные Киеву территории "оккупированными". МИД РФ ранее называл утверждения Украины об оккупации "публичными бездоказательными инсинуациями". В ЛНР назвали подписание президентом Украины закона о реинтеграции Донбасса запоздалой попыткой узаконить насилие в регионе, в ДНР — попыткой Киева узаконить применение армии против мирных жителей.

"Народная милиция ЛНР готова к любым агрессивным действиям противника, для этого с личным составом мы проводим занятия на полигонах Народной милиции ЛНР", — сказал Марочко на брифинге в среду.

По словам представителя оборонного ведомства республики, вооружение и военная техника Народной милиции ЛНР в исправном состоянии и готова к боевым действиям, система оповещения отработана, морально-психологическое состояние военнослужащих ЛНР — на высоком уровне.

"Мы надеемся на мирное разрешение конфликта и на благоразумие командного состава ВСУ", — заключил Марочко.