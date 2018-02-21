США вскоре передадут Саудовской Аравии первого при Трампе узника Гуантанамо

ВАШИНГТОН, 21 фев — РИА Новости. Первая при президенте Дональде Трампе передача узника Гуантанамо третьей стране состоится в скором времени в Саудовскую Аравию, сообщила в заявлении представитель Пентагона, капитан ВМС 1-го ранга Сара Хиггинс.

По ее словам, США "надеются, что передача состоится в скором времени". Крайний срок передачи Ахмеда ад-Дарби был намечен на 20 февраля, но США пропустили его, поскольку добивались от Эр-Рияда неких "гарантий" по содержанию пленника.

Ад-Дарби перед военной комиссией США в 2014 году признал себя виновным в причастности к нападению на французский танкер. В обмен на показания его намеревались отправить на программу "реабилитации" бывших боевиков в Саудовской Аравии.