РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

Эксперт: американская ядерная доктрина провоцирует новую гонку вооружений

Сюжет:
Новая ядерная доктрина США (65)
04:5221.02.2018
(обновлено: 05:48 21.02.2018)
01281
CC BY 2.0 / La Citta Vita / ПентагонШтаб-квартира Министерства обороны США. Архивное фотоШтаб-квартира Министерства обороны США. Архивное фото
CC BY 2.0 / La Citta Vita / Пентагон

ВАШИНГТОН, 21 фев — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. Новая ядерная доктрина США может нести реальные риски для международного сообщества и вылиться в очередную гонку вооружений, заявил экс-помощник госсекретаря по международной безопасности и нераспространению, а сейчас — председатель совета директоров Ассоциации контроля над вооружениями Томас Кантримен, выступая в Вашингтоне на открытии саммита по ядерному сдерживанию.

Американская межконтинентальная баллистическая ракета Минитмен-3. Архивное фото
© AP Photo / Charlie Riedel
Эксперт: отношение России и США к ядерному оружию стало более симметричным

Ранее Пентагон обнародовал ядерную доктрину США. В американском оборонном ведомстве объявили, что усилия США будут направлены на разработку ядерных боезарядов малой мощности. Кроме того, в доктрине говорится, что Вашингтон продолжит тратить средства на модернизацию ядерных сил и развитие элементов "ядерной триады" (межконтинентальные ракеты, стратегические подводные лодки и бомбардировщики). США заявили, что в целом выступают за сокращение ядерного оружия, но раскритиковали предложенный в ООН договор о его полном запрещении как не отвечающий нынешней повестке дня.

Новая доктрина и новые риски

Пентагон. Архивное фото
CC BY-SA 2.0 / La Citta Vita / Pentagon, aerial
Пентагон назвал условие применения ядерного оружия
Экс-дипломат рассказал, что в Вашингтоне любят выдавать преемственность политического курса за "значимые инновации", и напротив, его резкое изменение — как продолжение политики предыдущих администраций. При этом, по его словам, ядерная доктрина 2018 года стала действительно резким поворотом. При том, что около 70-80% документа повторяют в целом предыдущую доктрину от 2010 года, другие 20-30% несут за собой большие изменения.

Так, больше всего эксперта беспокоит тот факт, что США фактически отказываются от сокращения числа и роли ядерного оружия, хотя это было целью последних десятилетий. По мнению Кантримена, оправданий разработке нового оружия, а именно боеприпаса "малой мощности" для крылатой ракеты морского базирования и "облегченной" боеголовки для баллистической ракеты подводных лодок "Трайдент-II", нет.

"Доктрина также меняет решение предыдущей администраций поэтапно свернуть производство (свободнопадающей ядерной авиабомбы) B-83 в 2020-х годах", — добавил он.

Помимо всего прочего, сообщил Кантримен, доктрина 2018 года не подтверждает то, что США "не пытаются подорвать российское стратегические сдерживающие средства". По его словам, это может усилить "паранойю" в России в отношении США и вылиться в "реальные для мира последствия".

"Доктрина ослабляет консенсус международного сообщества по ядерным испытаниям. Она говорит, что США не будут стремиться к ратификации ДВЗЯИ (Договора по всеобъемлющему запрещению ядерных испытаний). Никто и не ожидает, что американский сенат будет проводить серьезные дебаты по этому сложному вопросу. Но я рад, что доктрина поддерживает продолжение финансирования системы мониторинга ДВЗЯИ, однако предлагает при этом шаги по восстановлению наших возможностей по испытанию ядерного оружия. Это может подтолкнуть другие страны нарушить мораторий на испытание ядерного оружия", — отметил Кантримен.

Таким образом, заключил эксперт, новая доктрина рискует спровоцировать "новую гонку вооружений".

"Малая мощность", но немалая обеспокоенность

Межвидовые тактические учения 5-й общевойсковой армии ВВО
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
"Карманный" Апокалипсис. Самое миниатюрное ядерное оружие
Как заявляют в Пентагоне, США не намерены снижать порог применения ядерного оружия, а главной целью остается сдерживание как ядерных, так и неядерных "стратегических атак".

С этим, однако, не согласны другие страны. МИД России выпустил заявление, в котором подчеркивается, что США вводят мировое сообщество в заблуждение, заявляя, что новая ядерная доктрина страны не понизит порог применения ядерного оружия. Напротив, применение "маломощных" ядерных боезарядов существенно понизит "пороговые условия", что может привести "к возникновению ракетно-ядерной войны даже в ходе конфликтов малой интенсивности".

Особую обеспокоенность у Москвы вызвали намерения США создать боеприпас "малой мощности" для крылатой ракеты морского базирования в ядерном оснащении и "облегченной" боеголовки для баллистической ракеты подводных лодок "Трайдент-II".

Свою озабоченность опубликованной стратегией обозначили незамедлительно в министерстве обороны КНР, выступив против раздувания угрозы китайского ядерного потенциала. Мнение о том, что новая ядерная доктрина спровоцирует гонку вооружений, высказал и глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль.

Кроме того, по данным газеты Washington Post, новая национальная ядерная доктрина США основывается на тенденциозно подобранных фактах, призванных представить свой ядерный арсенал в наихудшем свете.

Штаб-квартира Министерства обороны США
CC BY 2.0 / Arlington County / Пентагон
Военный кризис: куда приведет новый курс Белого дома
В национальной ядерной доктрине США, опубликованной в начале февраля, говорится, что Вашингтон сокращает свои ядерные арсеналы, тогда как Москва и Пекин двигаются в противоположном направлении. Данное утверждение иллюстрируется таблицей, сравнивающей ядерные вооружения России, Китая, КНДР и США с 2010 года, когда была опубликована предыдущая доктрина.

Газета отмечает, что 2010 год, избранный Пентагоном в качестве точки отсчета для демонстрации динамики развития ядерных вооружений, является произвольной датой, поскольку их разработка не может происходить синхронно в разных странах.

Эксперты также указали, что американские военные не включили в таблицу некоторые свои системы, которые разрабатываются, но еще не приняты на вооружение. Среди таких систем называются бомбардировщик B-21 Raider, ракетный подводный крейсер класса Columbia, новая крылатая ракета большой дальности и новая межконтинентальная баллистическая ракета. Общая стоимость этих программ оценивается в 400 миллиардов долларов.

Кроме того, создатели таблицы включили в нее российские и китайские системы, которые скорее являются модификациями более ранних вооружений. При этом в документе отсутствуют ракеты США, модернизация которых привела, по сути, к созданию нового типа оружия.

Комментировать
В мире
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена