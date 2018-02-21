ВАШИНГТОН, 21 фев — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. Новая ядерная доктрина США может нести реальные риски для международного сообщества и вылиться в очередную гонку вооружений, заявил экс-помощник госсекретаря по международной безопасности и нераспространению, а сейчас — председатель совета директоров Ассоциации контроля над вооружениями Томас Кантримен, выступая в Вашингтоне на открытии саммита по ядерному сдерживанию.

Ранее Пентагон обнародовал ядерную доктрину США. В американском оборонном ведомстве объявили, что усилия США будут направлены на разработку ядерных боезарядов малой мощности. Кроме того, в доктрине говорится, что Вашингтон продолжит тратить средства на модернизацию ядерных сил и развитие элементов "ядерной триады" (межконтинентальные ракеты, стратегические подводные лодки и бомбардировщики). США заявили, что в целом выступают за сокращение ядерного оружия, но раскритиковали предложенный в ООН договор о его полном запрещении как не отвечающий нынешней повестке дня.

Новая доктрина и новые риски

Экс-дипломат рассказал, что в Вашингтоне любят выдавать преемственность политического курса за "значимые инновации", и напротив, его резкое изменение — как продолжение политики предыдущих администраций. При этом, по его словам, ядерная доктрина 2018 года стала действительно резким поворотом. При том, что около 70-80% документа повторяют в целом предыдущую доктрину от 2010 года, другие 20-30% несут за собой большие изменения.

Так, больше всего эксперта беспокоит тот факт, что США фактически отказываются от сокращения числа и роли ядерного оружия, хотя это было целью последних десятилетий. По мнению Кантримена, оправданий разработке нового оружия, а именно боеприпаса "малой мощности" для крылатой ракеты морского базирования и "облегченной" боеголовки для баллистической ракеты подводных лодок "Трайдент-II", нет.

"Доктрина также меняет решение предыдущей администраций поэтапно свернуть производство (свободнопадающей ядерной авиабомбы) B-83 в 2020-х годах", — добавил он.

Помимо всего прочего, сообщил Кантримен, доктрина 2018 года не подтверждает то, что США "не пытаются подорвать российское стратегические сдерживающие средства". По его словам, это может усилить "паранойю" в России в отношении США и вылиться в "реальные для мира последствия".

"Доктрина ослабляет консенсус международного сообщества по ядерным испытаниям. Она говорит, что США не будут стремиться к ратификации ДВЗЯИ (Договора по всеобъемлющему запрещению ядерных испытаний). Никто и не ожидает, что американский сенат будет проводить серьезные дебаты по этому сложному вопросу. Но я рад, что доктрина поддерживает продолжение финансирования системы мониторинга ДВЗЯИ, однако предлагает при этом шаги по восстановлению наших возможностей по испытанию ядерного оружия. Это может подтолкнуть другие страны нарушить мораторий на испытание ядерного оружия", — отметил Кантримен.

Таким образом, заключил эксперт, новая доктрина рискует спровоцировать "новую гонку вооружений".

"Малая мощность", но немалая обеспокоенность

Как заявляют в Пентагоне, США не намерены снижать порог применения ядерного оружия, а главной целью остается сдерживание как ядерных, так и неядерных "стратегических атак".

С этим, однако, не согласны другие страны. МИД России выпустил заявление, в котором подчеркивается, что США вводят мировое сообщество в заблуждение, заявляя, что новая ядерная доктрина страны не понизит порог применения ядерного оружия. Напротив, применение "маломощных" ядерных боезарядов существенно понизит "пороговые условия", что может привести "к возникновению ракетно-ядерной войны даже в ходе конфликтов малой интенсивности".

Особую обеспокоенность у Москвы вызвали намерения США создать боеприпас "малой мощности" для крылатой ракеты морского базирования в ядерном оснащении и "облегченной" боеголовки для баллистической ракеты подводных лодок "Трайдент-II".

Свою озабоченность опубликованной стратегией обозначили незамедлительно в министерстве обороны КНР, выступив против раздувания угрозы китайского ядерного потенциала. Мнение о том, что новая ядерная доктрина спровоцирует гонку вооружений, высказал и глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль.

Кроме того, по данным газеты Washington Post, новая национальная ядерная доктрина США основывается на тенденциозно подобранных фактах, призванных представить свой ядерный арсенал в наихудшем свете.

В национальной ядерной доктрине США, опубликованной в начале февраля, говорится, что Вашингтон сокращает свои ядерные арсеналы, тогда как Москва и Пекин двигаются в противоположном направлении. Данное утверждение иллюстрируется таблицей, сравнивающей ядерные вооружения России, Китая, КНДР и США с 2010 года, когда была опубликована предыдущая доктрина.

Газета отмечает, что 2010 год, избранный Пентагоном в качестве точки отсчета для демонстрации динамики развития ядерных вооружений, является произвольной датой, поскольку их разработка не может происходить синхронно в разных странах.

Эксперты также указали, что американские военные не включили в таблицу некоторые свои системы, которые разрабатываются, но еще не приняты на вооружение. Среди таких систем называются бомбардировщик B-21 Raider, ракетный подводный крейсер класса Columbia, новая крылатая ракета большой дальности и новая межконтинентальная баллистическая ракета. Общая стоимость этих программ оценивается в 400 миллиардов долларов.

Кроме того, создатели таблицы включили в нее российские и китайские системы, которые скорее являются модификациями более ранних вооружений. При этом в документе отсутствуют ракеты США, модернизация которых привела, по сути, к созданию нового типа оружия.