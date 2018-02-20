Климкин считает, что Донбасс после выборов выберет путь евроинтеграции

КИЕВ, 20 фев — РИА Новости. Глава МИД Украины Павел Климкин считает, что неподконтрольный Киеву Донбасс после проведения на этой территории выборов выберет для себя путь евроинтеграции.

Президент Украины Петр Порошенко во вторник подписал закон о реинтеграции Донбасса, в котором РФ названа "агрессором", а неподконтрольные Киеву территории Донбасса признаются "оккупированными". Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям в Донбассе, а также заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.

"Для оккупированного Донбасса есть только два пути: или евроинтеграция, или российская оккупационная администрация. Уверен, что во время настоящих свободных и честных выборов люди выберут первое", — написал Климкин в Twitter во вторник.

Проведение местных выборов в Донбассе — один из ключевых этапов урегулирования конфликта на Украине в соответствии с минскими соглашениями. Власти самопровозглашенных ЛНР и ДНР планировали провести выборы еще осенью 2015 года. Однако в октябре 2015 года после встречи "нормандской четверки" (Франция, Германия, РФ и Украина) в Париже власти республик согласились перенести местные выборы.