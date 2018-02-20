В Литве осквернили мемориал расстрелянным коммунистам

ВИЛЬНЮС, 20 фев – РИА Новости. В Мариямпольском районе Литвы вандалы осквернили мемориал советским активистам, расстрелянным в 1946 году "лесными братьями", сообщает Sputnik Литва со ссылкой на местные СМИ.

На памятнике злоумышленники нарисовали красной краской фашистскую свастику.

На этом месте, где позже воздвигли монумент, литовские "лесные братья" в июне 1946 года устроили засаду и расстреляли грузовик, в котором ехали советские активисты. Большинство находившихся в машине людей погибли.

Полиция начала расследование. Местные власти пока не отреагировали на произошедшее.

"Лесные братья" — отряды вооруженных националистов, действовавшие на территории Литвы в 1940-1950-х годах. Во время Второй мировой войны многие из тех, кто был против советской власти, вставали на сторону фашистской Германии. "Лесные братья" были причастны к уничтожению мирного населения во время войны и к убийствам советских партийных работников. В Литве они считаются "партизанами".

Советские памятники на территории Литвы не раз оказывались в центре скандалов. Так, накануне 73-й годовщины освобождения Клайпеды от фашистов местные историки предложили исправить текст на мемориальной плите монумента воинам Красной армии и убрать оттуда слово "освобожден".

В октябре прошлого года мэрия Биржяйского района в Литве у памятников советским воинам установила таблички, указывающие, что надписи на мемориалах "не соответствуют исторической правде".

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