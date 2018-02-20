В Киеве предложили отмечать день крымского "сопротивления"

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Кабинет Министров Украины предложил Администрации Президента объявить 26 февраля днем "крымского сопротивления". Об этом сообщает "УНИАН" со ссылкой на первого замминистра информационной политики страны Эмине Джапарову.

"Соответствующий документ от Кабмина в прошлом году пошел в Администрацию Президента. Сейчас фактически рассматривается вопрос подписания соответствующего указа, чтобы этот день был официально Днем сопротивления Крыма Российской Федерации", — заявила Джапарова, не уточнив, каким образом полуостров "сопротивляется" России.

Также она добавила, что ранее разрабатывалась "Стратегия информационной реинтеграции Крыма", которая сейчас проходит третий круг согласований с различными ведомствами.

О том, почему официальную дату назначили именно на 26 февраля, не уточняется.

Власти Украины замалчивают информацию о ситуации в Крыму. Так, президент страны Петр Порошенко "забыл" сказать о том, что на полуострове живут русские, упомянув только украинский и крымско-татарский народ. При этом почти 70% населения полуострова составляют русские, о чем свидетельствует перепись населения, проведенная в 2014 году.

Крым вошел в состав России по итогам референдума, проведенного в марте 2014 года, после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией высказались 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя.

Киев считает полуостров "временно оккупированной территорией". Москва неоднократно подчеркивала, что его жители сделали выбор в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".