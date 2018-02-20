Польская оппозиция предложила поправки в закон о холокосте

ВАРШАВА, 20 фев – РИА Новости. Крупнейшая польская оппозиционная партия "Гражданская платформа" предложила поправки в скандальный закон о Холокосте, сообщил журналистам во вторник лидер партии Гжегож Схетына.

"Кризис сегодня приводит нас в такое место, где мы как политический класс должны реагировать", — сказал Схетына, представляя проект поправок.

"Мы предлагаем поправки в закон об Институте национальной памяти, которые исправят ошибки предыдущих поправок. Польский парламент должен отреагировать на эту ситуацию", — добавил он.

Глава партии пояснил, что обеспокоенность оппозиции и необходимость вносить изменения в закон вызваны резкой реакцией международного сообщества. В частности, он упомянул негативную реакцию на закон госсекретаря США Рекса Тиллерсона, Верховной рады Украины, премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Схетына уточнил, что в предлагаемых поправках расширяется список преступлений, которые были совершены на территории нынешних Белоруссии и Украины помимо Волынской резни, а также отдельно выделяется депортация поляков в Сибирь.

В начале февраля президент Польши Анджей Дуда подписал закон, который вводит уголовную ответственность за пропаганду бандеровской идеологии и обвинения польского народа в причастности к Холокосту и пособничестве нацистам.

В соответствии с новым законом наказание в виде штрафа или лишения свободы на срок до трех лет грозит за употребление выражения "польские лагеря смерти" и иные высказывания, которые могут быть интерпретированы как попытка выставить поляков соучастниками преступлений нацистской Германии, включая геноцид европейского еврейства. Такое же наказание законом вводится за пропаганду бандеровской идеологии и отрицание Волынской резни, устроенной в годы войны украинскими националистами. Согласно закону, наказанию подлежит тот, кто "публично, вопреки фактам, отрицает" перечисленные в нем преступления.

Закон еще на стадии парламентской работы над его проектом вызвал резкую негативную реакцию на Украине, в Израиле, в США. В Тель-Авиве, в частности, опасаются, что закон может ударить по евреям, которые пострадали по вине жителей Польши и захотят об этом рассказать.