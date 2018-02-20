Украина разрешила компании Сбербанка приобрести два отеля в Одессе

Один из офисов Сбербанка России в Одессе. Архивное фото

Один из офисов Сбербанка России в Одессе. Архивное фото

КИЕВ, 20 фев — РИА Новости. Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) согласовал украинской "дочке" Сбербанка приобретение двух отелей сети "Черное море" в Одессе, сообщила во вторник пресс-служба ведомства.

"Предоставлено разрешение ОАО "Сбербанк" (Киев) на приобретение в собственность активов в виде целостного имущественного комплекса, принадлежащего ОАО "Туристско-производственная фирма" Черное море" (Одесса) и расположенного по адресу: ул. Пантелеймоновская, 25", — говорится в сообщении АМКУ.

Аналогичную информацию антимонопольное ведомство сообщило по отелю данной сети, располагающемуся на улице Ришельевская.

Сеть гостиниц "Черное море" принадлежит одесскому бизнесмену, экс-владельцу Имэксбанка и действующему владельцу футбольного клуба "Черноморец" Леониду Климову. По информации на ее сайте, сеть объединяет семь отелей на Украине, включая два вышеупомянутых в Одессе. Один и них — на улице Ришельевской, согласно сообщениям украинских СМИ, в конце 2017 года исполнительная служба Минюста Украины выставила на продажу в системе электронных торгов арестованным имуществом.

Номерной фонд отеля "Черное море Пантелеймоновская" составляет 82 номера, "Черное море Ришельевская" — 225 номеров.