МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Москва рассчитывает на продолжение сотрудничества с Пакистаном по вопросам борьбы с терроризмом, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече со своим пакистанским коллегой Хаваджем Мухаммадом Асифом.

Четырехдневный визит Асифа в Россию проходит в год 70-летия дипломатических отношений между странами.

"Пакистан – наш важный партнер в Южной Азии… Одна из приоритетных областей нашего взаимодействия — это борьба с терроризмом, рассчитываем продолжить практическое содействие в укреплении контртеррористического потенциала вашей страны", — сказал Лавров перед началом переговоров в Москве.

"У нас хорошие возможности в сфере торгово-экономического сотрудничества, инвестиционного взаимодействия, особенно в сфере энергетики… Ну и конечно, мы хотели бы продолжать наше плодотворное сотрудничество в международных организациях, прежде всего в ООН, и возможности для наращивания нашего партнерства значительно расширились после обретения Исламабадом полноправного членства в ШОС", — добавил Лавров.

Ранее посол Пакистана в РФ сообщил, что Пакистан в 2018 году примет участие и в антитеррористических учениях под эгидой ШОС "Мирная миссия-2018", которые пройдут в сентябре в России. По его словам Пакистан намерен также "дополнять" усилия Региональной антитеррористической структуры ШОС в борьбе с терроризмом и экстремизмом. В Исламабаде подчеркивают, что их опыт востребован и уже доказал свою эффективность: властям удалось очистить территорию страны от террористов в рамках операций "Зарб-э-Азб" и "Радд-уль-Фассад", на эти операции были потрачены более 2 миллиардов долларов.