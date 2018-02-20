Дипломат рассказал о работе по освобождению задержанных россиян в Ливии

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Двое задержанных российских граждан всё ещё остаются в Ливии, РФ работает над их освобождением, однако процесс идёт тяжело, заявил глава контактной группы по внутриливийскому урегулированию Лев Деньгов.

"Нет, остаются еще двое наших граждан, мы над ними работаем. Я надеюсь, что в ближайшее время они приедут домой, но процесс идет крайне сложно, потому что есть определенные моменты. Опять же, влияние внешних факторов на данный вопрос. С чем это связано, я сказать не могу, но мы работаем и близимся к завершению", — сообщил Деньгов РИА Новости на полях международной конференции "Россия на Ближнем Востоке: игра на всех полях", организованной дискуссионным клубом "Валдай".

"Министр иностранных дел ПНС (Ливии) пообещал, что вскоре оба наших гражданина приедут домой", — добавил Деньгов, отметив, что сроки называть в этом вопросе сложно.

Танкер "Теметерон" был задержан в конце июня 2016 года в 17 морских милях от ливийского побережья. Экипаж состоял из трех граждан России (капитан судна из Севастополя, еще двое — из Керчи и Ростова-на-Дону), а также пяти граждан Украины и одного гражданина Греции. Танкер принадлежит греческой фирме, судно работало под флагом Белиза. Как сообщил уполномоченный по правам человека в Севастополе Павел Буцай, экипаж обвиняют в провозе контрабанды нефтепродуктов.