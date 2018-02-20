Посол Ирака в России назвал курдский референдум шагом против конституции

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Референдум о независимости в Иракском Курдистане был шагом против конституции страны, заявил посол Ирака в России Хейдар Мансур Хади.

В сентябре в Иракском Курдистане прошел референдум, на котором 92,7% избирателей проголосовали за независимость региона. Власти Ирака объявили его нелегитимным, а расширение сотрудничества Эрбиля с зарубежными нефтяными компаниями вызвало резкую критику со стороны Багдада. Глава МИД РФ Сергей Лавров призвал стороны урегулировать проблемы путем национального диалога, он подчеркивал, что Россия поддерживает территориальную целостность Ирака и готова оказывать содействие в нормализации отношений между Багдадом и Эрбилем, если такой запрос поступит с их стороны.

"Что касается референдума, который был в сентябре 2017 года. К сожалению, это был шаг против конституции, потому что конституция не говорит ничего про проведение референдума за независимость", — сказал иракский посол на ближневосточной конференции дискуссионного клуба "Валдай".

Он также отметил, что российская позиция по вопросу референдума с самого первого дня заключалась в том, что курды и власти Ирака должны вести диалог. "Россия соответственно подталкивала курдов к диалогу с официальным Багдадом, а они против этого были, насколько я знаю", — добавил дипломат.