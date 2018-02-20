В Польше на военном полигоне погибли два человека

ВАРШАВА, 20 фев – РИА Новости. Тела двух человек обнаружены в Польше на военном полигоне в районе города Дравско-Поморске на западе страны, сообщил журналистам представитель военной жандармерии Даниель Ковальчик.

"На территории полигона произошел инцидент с летальным исходом. Погибли два человека", — сказал он.

Представитель жандармерии уточнил, что оба погибших были гражданскими лицами. О причинах их гибели пока не сообщается.

Щецинское радио уточняет, что гибель людей произошла в результате дорожно-транспортного происшествия.

"Утром примерно в 9-10 часов на территории полигона произошло ДТП, в котором погибли 2 человека", — сообщает радио.

С чем столкнулся автомобиль с гражданскими лицами- с военной или гражданской машиной – не сообщается.