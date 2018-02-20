В Польше на военном полигоне погибли два человека

ВАРШАВА, 20 фев – РИА Новости. Тела двух человек обнаружены в Польше на военном полигоне в районе города Дравско-Поморске на западе страны, сообщил журналистам представитель военной жандармерии Даниель Ковальчик.
Представитель жандармерии уточнил, что оба погибших были гражданскими лицами. О причинах их гибели пока не сообщается.
Щецинское радио уточняет, что гибель людей произошла в результате дорожно-транспортного происшествия.
"Утром примерно в 9-10 часов на территории полигона произошло ДТП, в котором погибли 2 человека", — сообщает радио.
С чем столкнулся автомобиль с гражданскими лицами- с военной или гражданской машиной – не сообщается.