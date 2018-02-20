Король Иордании подчеркнул роль США в урегулировании на Ближнем Востоке

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Король Иордании Абдалла II подчеркнул важность роли США в мирном решении проблем в ближневосточном регионе, говорится в заявлении королевской пресс-службы.

По данным пресс-службы, данное заявление прозвучало в понедельник во время встречи короля с делегацией конгресса США во главе с сенатором Линдси Грэмом.

Согласно документу, Абдалла II подчеркнул "важность роли США в достижении справедливого и общего мира в регионе, и необходимость наращивания региональных и международных усилий по возобновлению переговоров между палестинцами и израильтянами на основе двух государств".

Монарх также выразил признательность со стороны королевства за поддержку США в проектах по развитию Иордании, в частности, через подписание меморандума о взаимопонимании между странами сроком на пять лет.

Как ранее сообщалось, глава МИД Иордании Айман Сафади и госсекретарь США Рекс Тиллерсон 14 февраля подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий выделение Вашингтоном свыше 1,3 миллиарда долларов в год на экономические реформы и проекты по развитию Иордании.

В конце января король Иордани Абдалла II, выступая на экономическом форуме в Давосе, заявил, что никто кроме США не сможет выступить посредником на мирных переговорах между Израилем и Палестиной. От услуг США как посредника палестинцы отказались после того, как в конце 2017 года американский президент Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля, проигнорировав их претензии на восточную часть города.