Эксперт рассказал, как строится транзит боевиков в Афганистан

ОДИНЦОВО (Московская обл.), 20 фев — РИА Новости. Транзит боевиков в Афганистан из стран Центральной Азии, Ближнего Востока и с Северного Кавказа строится по той же схеме, как ранее в Сирию и Ирак, заявил руководитель Антитеррористического центра государств — участников Содружества Независимых Государств (АТЦ СНГ) генерал-полковник полиции Андрей Новиков.

АТЦ СНГ проводит в подмосковном Одинцове XI совещание руководителей национальных антитеррористических центров государств — участников СНГ по теме: "Актуальные направления сотрудничества компетентных органов государств — участников СНГ в области борьбы с терроризмом".

Уже сейчас просматривается организация транзита боевиков в Афганистан из государств Центральной Азии, Северного Кавказа, Ближнего Востока по той же логической схеме, как это было в Сирии и Ираке", — сказал Новиков в ходе проведения совещания руководителей национальных антитеррористических центров государств — участников СНГ.

Он отметил, что для центральноазиатских государств СНГ характерно "не организованное прибытие боевиков, а их "диффузное" проникновение, в том числе, за счет так называемых "возвращенцев".