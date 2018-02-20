Трамп поддержал кандидатуру Ромни на пост сенатора

ВАШИНГТОН, 20 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп поддержал кандидатуру Митта Ромни на пост сенатора.

"Митт Ромни объявил, что он будет избираться в сенат от замечательного штата Юта. Он станет замечательным сенатором и достойным преемником Оррина Хатча, я его полностью поддерживаю!" — написал Трамп в Twitter

Ромни был выдвинут на пост президента США от Республиканской партии в 2012 году, но проиграл Бараку Обаме, шедшему на второй срок. В ходе предвыборной кампании 2016 года Ромни резко критиковал Трампа, называя его "фальшивкой" и "жуликом", Трамп не оставался в долгу и заявлял, что Ромни в свое время "умолял его о поддержке" на выборах. После избрания Трампа Ромни неоднократно с ним встречался, надеясь на пост в администрации. Ромни прочили на пост госсекретаря, но он так и не занял в Белом доме Трампа никакой должности.

Как ожидается, при наличии поддержки республиканцев Ромни станет сенатором без большого труда, поскольку Юта является традиционно консервативным штатом.

Место в сенате США от Юты освободится в ноябре, поскольку один из двух действующих сенаторов от штата Оррин Хатч объявил об уходе в отставку после более чем 40-летней карьеры в конгрессе. Хатчу 83 года, он представляет Юту в сенате с 1977 года. При этом он не является старейшим по возрасту или сроку службы сенатором. По возрасту его старше демократ от Калифорнии Дайэнн Файнстайн и республиканец из Айовы Чак Грассли, а по сроку службы — демократ от Вермонта Патрик Лихи, который служит в сенате с 1975 года.