В МИД ответили на вопрос о возможности переноса посольства РФ в Иерусалим

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Возможность переноса российского посольства в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим сейчас не стоит на повестке дня, заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

"Но при этом, опять же, в практическом плане, в том числе, и возможности переноса нашего посольства, это, конечно, сейчас не стоит в повестке дня", — сказал он, выступая на сессии дискуссионного клуба Валдай, посвященной ситуации на Ближнем и Среднем Востоке и Севере Африки.

Он пояснил, что окончательный статус, палестинских территорий, включая и вопрос Иерусалима должен быть определен в ходе двусторонних переговоров между израильтянами и палестинцами.

Президент США Дональд Трамп в декабре прошлого года объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и переводе туда американского посольства, которое расположено сейчас в Тель-Авиве. Решение Трампа вызвало беспорядки среди палестинцев и протесты в ряде стран арабского мира.

В декабре Генассамблея ООН приняла резолюцию о непризнании решения США по статусу Иерусалима в качестве столицы Израиля, за документ проголосовали 128 стран, против выступили девять, воздержались 35. Согласно резолюции, "любые решения и действия, которые предполагают изменение характера, статуса и демографического состава Священного города Иерусалима, не имеют юридической силы, являются недействительными и должны быть отменены". Документ также требует, чтобы государства "не признавали никаких действий или мер, которые расходятся с резолюциями" Совбеза ООН.