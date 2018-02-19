Эксперт отметил рост интереса иностранцев к русскому языку

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Политическая ситуация на международной арене в отношении России повлияла на возвращение интереса к русскому языку со стороны иностранных граждан: все больше родителей из зарубежных стран хотели бы, чтобы их дети освоили русский язык, считает профессор кафедры общего и русского языкознания, проректор по науке Государственного института русского языка имени А.С. Пушкина Михаил Осадчий.

"Наблюдается устойчивый интерес к русскому языку, и вот те события, которые сегодня происходят, политические, они, как ни парадоксально, интерес к русскому языку увеличивают, и все больше и больше родителей заявляют о желании обучать своих детей русскому языку", — рассказал РИА Новости Осадчий.

Он также отметил ослабление роли бумажной литературы в обучении русскому языку за рубежом и все большее использование иностранными преподавателями интерактивного электронного обучения с консультациями российских специалистов, которые контролируют и совершенствуют стандарты освоения языка.

"Электронный ресурс, он всегда есть, к нему доступ у каждого здесь и сейчас. Самое главное, мы можем обновлять его постоянно, вот есть желание что-либо дополнить или изменить – мы зашли на портал, изменили и через секунду это доступно всему мировому сообществу. А бумажная версия — пока мы накопим эти изменения, пока мы переиздадим, если еще деньги будут, пока мы до всех это все донесем, это уже на самом деле уже устарело и никому не нужно", — подчеркнул Осадчий.

Ранее президент России Владимир Путин, на встрече со школьниками – авторами лучших сочинений на тему "Россия, устремленная в будущее" отметил, что "русский язык чрезвычайно важен и для русских людей, и для представителей других этносов, национальностей, проживающих на территории страны, потому что русский язык естественным образом выполняет уникальную роль – роль межнационального общения".