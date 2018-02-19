На границе России и Украины возобновили пропуск грузовиков

КИЕВ, 19 фев — РИА Новости. Государственная пограничная служба Украины сообщила, что на украино-российском участке границы возобновился попуск грузовых автомобилей.
"В настоящее время пропуск осуществляется. И надеемся, что пропуск на этом важном направлении позволит разгрузить как это направление, так и другие. Именно для грузового транспорта", — сказал в понедельник пресс-секретарь ведомства Олег Слободян в эфире телеканала "112 Украина".
Он также сообщил, что российская сторона сообщила украинским пограничникам о поломке рентгена, в связи с чем несколько дней не осуществлялся пропуск грузовиков в РФ.