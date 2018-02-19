Богданов рассказал о точке невозврата в урегулировании на Ближнем Востоке

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. В палестино-израильском урегулировании приближается точка невозврата, перспективы справедливого решения снижаются, заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

"В складывающихся условиях следует констатировать, что двухгосударственное решение сейчас находится под угрозой. И, хотя эта формула официально не снята с повестки дня, на деле перспективы справедливого урегулирования, основанного на соответствующей международной признанной правовой основе, тают буквально на глазах. Стремительно приближается точка невозврата, за которой лишь только одна опция — одно государство. Но она, как очевидно нам, не устроит ни одно государство", — сказал он в ходе выступления на сессии международного дискуссионного клуба "Валдай".

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху неоднократно говорил, что не видит альтернативы американскому посредничеству в урегулировании с палестинцами. Он выражает готовность работать с мирными инициативами президента США Дональда Трампа, который с первых дней президентства обещает вернуть израильтян и палестинцев за стол переговоров и помочь их результативному завершению.

Палестинцы, напротив, отказались от многолетней монополии США на ближневосточное миротворчество, возмутившись декабрьской декларацией Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля. Сейчас они ведут диалог с зарубежными партнерами, включая Россию, о перезапуске мирного процесса на новой многосторонней платформе.