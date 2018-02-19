Киев просит суд в Гааге подтвердить права Украины в Керченском проливе

Публичные слушания по иску Украины против Российской Федерации в Международном суде ООН в Гааге. архивное фото

Публичные слушания по иску Украины против Российской Федерации в Международном суде ООН в Гааге. архивное фото

КИЕВ, 19 фев — РИА Новости. Киев передал в Международный суд ООН в Гааге меморандум о нарушениях Россией Конвенции ООН по морскому праву, сообщается на сайте МИД страны.

"Украина просит арбитражный суд прекратить нарушение Российской Федерацией Конвенции ООН по морскому праву и подтвердить права Украины в Черном и Азовском морях и в Керченском проливе, в том числе и обязать Российскую Федерацию уважать суверенные права Украины в своих водах, остановить кражу украинских ресурсов, а также выплатить компенсацию за причиненный ущерб", — говорится в сообщении МИД.

В сентябре 2016 года Украина инициировала арбитражное производство против России в соответствии с конвенцией ООН по морскому праву 1982 года. Киев отмечают, что цель Украины — защита своих прав как прибрежного государства в прилегающих к Крыму морских зонах в Черном и Азовском морях, а также Керченском проливе. Согласно решению палаты третейского суда в Гааге, Украина должна была до 19 февраля 2018 года на подготовить меморандум, изложив в документе позицию Киева по этому вопросу.

По данным МИД Украины, иск касается якобы имевшего место нарушения права Украины на природные ископаемые, нефть, газ и рыбные ресурсы на территории морского шельфа вокруг Крыма. Также Украина будет апеллировать в иске к тому, что строительство моста через Керченский пролив и "неконтролируемая", по мнению Киева, добыча газа российской стороной якобы наносят вред морской среде.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ранее заявлял, что Москва при принятии решения о строительстве моста в Крым просчитали и приняли во внимание все нормы и аспекты международного права, и какие-либо дискуссии уже завершены.

Министр энергетики Александр Новак сообщал в свою очередь, что Россия пока не приняла окончательного решения об остановке добычи газа на шельфе Крыма из-за судебного спора с Украиной.