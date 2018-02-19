Украинская власть не способна на урегулирование конфликта, заявили в Раде

КИЕВ, 19 фев — РИА Новости. Срыв переговоров в "нормандском формате" по урегулированию конфликта на востоке Украины на уровне глав МИД в Мюнхене — это поражение украинской дипломатии, считает депутат от фракции "Оппозиционный блок" в Верховной раде Украины Николай Скорик.
"Анонсировав встречу министров стран "нормандской четверки", министр иностранных дел Украины Павел Климкин подал очень обнадеживающий сигнал для украинского общества. Страна четвертый год живет в ожидании мира. Однако переговоры сорвались, и ситуация в очередной раз оказалась в тупике. Срыв переговоров в "нормандском формате" на Мюнхенской конференции по безопасности – поражение украинской дипломатии, после этого надежды остались только на переговоры в формате "Волкер-Сурков", но в них представители украинской власти вообще фактически не участвуют", — цитирует Скорика в понедельник пресс-служба партии.
По его мнению нынешняя украинская власть не в состоянии обеспечить мирное урегулирование конфликта, она может только создавать новые кризисы.
В ходе встреч в Минске с сентября 2014 года приняли уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.