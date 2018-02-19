Украинская власть не способна на урегулирование конфликта, заявили в Раде

КИЕВ, 19 фев — РИА Новости. Срыв переговоров в "нормандском формате" по урегулированию конфликта на востоке Украины на уровне глав МИД в Мюнхене — это поражение украинской дипломатии, считает депутат от фракции "Оппозиционный блок" в Верховной раде Украины Николай Скорик.

Ранее в МИД ФРГ не исключили возможности проведения на полях Мюнхенской конференции по безопасности встречи в "нормандском формате" (Россия, ФРГ, Франция, Украина), однако встреча не состоялась. В МИД ФРГ сообщили, что это не произошло "исключительно по причинам плотного графика" участников.

"Анонсировав встречу министров стран "нормандской четверки", министр иностранных дел Украины Павел Климкин подал очень обнадеживающий сигнал для украинского общества. Страна четвертый год живет в ожидании мира. Однако переговоры сорвались, и ситуация в очередной раз оказалась в тупике. Срыв переговоров в "нормандском формате" на Мюнхенской конференции по безопасности – поражение украинской дипломатии, после этого надежды остались только на переговоры в формате "Волкер-Сурков", но в них представители украинской власти вообще фактически не участвуют", — цитирует Скорика в понедельник пресс-служба партии.

По его мнению нынешняя украинская власть не в состоянии обеспечить мирное урегулирование конфликта, она может только создавать новые кризисы.

Проблема урегулирования украинского кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности, в "нормандском формате" (РФ, Франция, ФРГ, Украина). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске, в ходе встреч контактной группы при посредничестве РФ и ОБСЕ.

В ходе встреч в Минске с сентября 2014 года приняли уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.