Министр иностранных дел Алжира Абделькадер Месахель и министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече в Москве. 19 февраля 2018

Министр иностранных дел Алжира Абделькадер Месахель и министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече в Москве. 19 февраля 2018

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Россия и Алжир наладили взаимодействие по линии силовых ведомств в сфере борьбы с терроризмом, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"И Россия, и Алжир имеют богатый опыт в сфере антитеррора", — отметил министр на пресс-конференции со своим алжирским коллегой. Этот опыт, пояснил Лавров, получен в результате работы по ликвидации организаторов и исполнителей терактов.

"И сейчас мы действительно наладили каналы сотрудничества не только по линии министерств иностранных дел, в этих рамках мы тоже обсуждаем общие задачи антитеррора, но и по линии силовых ведомств и по линии советов безопасности наших стран", — сказал он.