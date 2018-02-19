В Донбассе украинский военный случайно убил сослуживца

КИЕВ, 19 фев — РИА Новости. Украинский военный из-за неосторожного обращения с оружием убил сослуживца в одной из воинских частей в районе проведения военной операции в Донбассе, сообщил в понедельник пресс-центр штаба военной операции в Facebook.

"По предварительной информации, 18 февраля, в результате неосторожного обращения с оружием военнослужащий ранил сослуживца. На месте происшествия раненому оказали неотложный комплекс медицинской помощи и эвакуировали в военное медицинское учреждение. К сожалению, медикам не удалось спасти жизнь военнослужащего", — говорится в сообщении.

По данным пресс-центра, представители Военной службы правопорядка вооруженных сил Украины выясняют причины и обстоятельства происшествия, возбуждено уголовное дело, ведется следствие.