ВВС НАТО дважды за неделю сопроводили российские самолеты, заявили в Литве

ВИЛЬНЮС, 19 фев — РИА Новости. Истребители ВВС НАТО, выполняющие миссию воздушной полиции в странах Балтии, дважды за неделю поднимались в небо над Балтикой для сопровождения самолетов РФ, заявило в понедельник Минобороны Литвы.

Ранее Минобороны России неоднократно заявляло, что все полеты самолетов ВКС РФ выполнялись и выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, не нарушая границ других государств.

"С 12 по 18 февраля истребители ВВС НАТО, выполняющие в странах Балтии миссию воздушной полиции, дважды поднимались в международное воздушное пространство над Балтийским морем для сопровождения российских самолетов", — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Как утверждают в Минобороны, 15 февраля истребители ВВС НАТО опознали и сопроводили российский самолет Ан-12, который совершал полет из материковой части РФ в Калининградскую область. "Самолет совершал полет согласно предоставленному плану полета, экипаж судна поддерживал связь с региональным центром управления полетами, радиолокационные автоответчики были отключены", — отмечает министерство.

В этот же день истребители ВВС НАТО опознали и сопроводили самолет Су-34, который направлялся из Калининградской области в основную часть РФ. По данным министерства, "экипаж судна поддерживал связь с региональным центром управления полетами, тем не менее, самолет летел без плана полета, а также с отключенными радиолокационными автоответчиками".

Миссию воздушной полиции НАТО в странах Балтии с января выполняет датский контингент ВВС в составе четырех истребителей F-16 Fighting Falcon.