Глава МИД Ирана призвал урегулировать противостояние c Саудовской Аравией

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Глава МИД Ирана Мухаммад Джавад Зариф призвал урегулировать противостояние между Ираном и Саудовской Аравией в интересах всего ближневосточного региона.

"Такое противостояние не нужно совершенно и даже опасно. Давайте урегулируем это противостояние и попробуем ликвидировать эту проблему, которая теперь оказала свое воздействие и на ситуацию в Йемене, в Сирии и во всем регионе. Давайте попытаемся сдержать разрастание этой конфронтации и не будем усугублять ее", — сказал Зариф, выступая конференции "Ближневосточный Валдай" в Москве.

Иран неоднократно заявлял, что выступает за мирное урегулирование йеменского конфликта, отмечая необходимость немедленного прекращения войны. Глава МИД ИРИ в декабре подчеркивал, что Иран готов оказать содействие любому шагу, направленному на межйеменский диалог и прекращение огня.

В то же время глава МИД Йемена Абдель Малик Аль-Махляфи во время визита в Москву в январе сообщал, что Йемен передал России просьбу о том, чтобы Иран прекратил вмешательство в дела Йеменской Республики.

Вооруженный гражданский конфликт между властями во главе с президентом Абд Раббу Мансуром Хади и движением шиитских повстанцев-хуситов "Ансар Алла" продолжается в Йемене с 2014 года. Повстанцам удалось за несколько месяцев захватить многие районы страны, в связи с чем в ситуацию вмешалась возглавляемая Саудовской Аравией коалиция. При ее поддержке военные вернули часть районов под свой контроль и продолжают бои с повстанцами. Попытки ООН мирно урегулировать конфликт не привели к успеху. По данным ООН, конфликт в Йемене унес жизни не менее 10 тысяч человек, более 20 миллионов нуждаются в гуманитарной помощи.