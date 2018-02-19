Во Флориде задержали подростка, угрожавшего убийствами в школах

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Полиция в США задержала 15-летнего подростка, угрожавшего устроить убийства в нескольких школах штата Флорида, сообщается пресс-релизе офиса шерифа города Броудер.

Отмечается, что в пятницу сотрудники полиции получили информацию о посте в Instagram, в котором автор писал, что планирует убийства в школах и прилагал их список. Полицейские определили местонахождение подозреваемого и задержали его.

Подросток выразил сожаление о содеянном и заявил, что лишь хотел испугать своего кузена. Сообщается, что ему грозит обвинение в уголовном преступлении третьей степени.

Стрельба произошла в школе в городке Паркленд в 60 километрах к северу от Майами в минувшую среду, жертвами стрельбы стали 17 человек. Вскоре после трагедии полиция задержала бывшего ученика этой школы Николаса Круза 1999 года рождения. Ранее адвокат Круза заявил, что его подзащитный намерен признать вину в том случае, если прокуроры не станут требовать для него смертной казни.