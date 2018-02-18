Миссия ОБСЕ расскажет о наблюдениях за ситуацией вокруг РЦНК в Киеве

ВЕНА, 18 фев — РИА Новости. Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ на Украине опубликует результаты своих наблюдений за событиями вокруг здания Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Киеве в понедельник, сообщили в воскресенье РИА Новости в пресс-службе миссии.
В субботу около 30 представителей радикальных организаций ворвались в здание РЦНК и устроили там погром. По словам руководителя РЦНК Константина Воробьева, радикалы покинули здание, причинив значительный материальный ущерб.
В субботу постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич призвал СММ ОБСЕ отреагировать на погром в здании РЦНК, а также на сигнал о его возможном поджоге неонацистами в воскресенье.
"СММ ОБСЕ наблюдает за ситуацией с безопасностью по всей Украине, в том числе в Киеве, и сообщает о ней. Результаты наблюдений с субботы по воскресенье будут опубликованы в нашей регулярной отчетности, в том числе в ежедневном отчете СММ ОБСЕ в понедельник на сайте ОБСЕ", — сообщили в пресс-службе миссии.
Посольство России на Украине направило МИД Украины ноту протеста в связи с погромом в здании РЦНК в Киеве и призвало власти привлечь зачинщиков нападения к ответственности.