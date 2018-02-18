ТОКИО, 18 фев — РИА Новости. Полиция Южной Кореи арестовала перебежчицу из КНДР по обвинению в отправке 130 тонн риса на сумму около 105 миллионов южнокорейских вон (около 97 тысяч долларов) для северокорейского министерства охраны государственной безопасности.

По данным агентства Рёнхап со ссылкой на данные представителей прокуратуры города Сувон, 49-летняя женщина в прошлом году дважды отправляла рис в КНДР через посредника в Китае. Подозреваемая была задержана южнокорейской полицией после того, как она перевела 80 миллионов южнокорейских вон (около 75 тысяч долларов) китайскому посреднику для отправки дополнительной партии риса в КНДР.

До своего ареста подозреваемая уже успела продать свой дом и избавиться от личных вещей. Представителям следствия женщина, бежавшая из КНДР в 2011 году, сообщила, что хотела вернуться на родину для воссоединения с сыном. По данным следствия, женщина, предположительно, вышла на контакт с северокорейскими спецслужбами в начале прошлого года.

КНДР в последние годы занята разработкой межконтинентальных баллистических ракет и ядерных боеголовок для их оснащения, ссылаясь на угрозу со стороны США. Усиливающиеся с каждым разом санкции ООН пока не привели к прекращения ракетно-ядерной активности Пхеньяна. Последнее испытание ракеты "Хвасон-15", которая, предположительно, может поразить цель на расстоянии до 13 тысяч километров, КНДР провела 29 ноября. Пхеньян заявил, что теперь он получил возможность наносить ядерные удары по всей территории США. До этого, 3 сентября, КНДР заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Это стало шестым ядерным испытанием Пхеньяна.

Помимо международных санкций против Пхеньяна, Южная Корея применяет ряд двусторонних ограничительных мер для того, чтобы вынудить КНДР отказаться от ядерных и ракетных разработок.

Ранее Россия Китай предложили КНДР объявить мораторий на ядерные испытания и пуски ракет, а Южной Корее и США — воздержаться от проведения учений в регионе для стабилизации ситуации на полуострове, но в Вашингтоне эту инициативу проигнорировали.