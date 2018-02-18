В США мошенники вымогают "пожертвования" для родных погибших во Флориде

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Мошенники с помощью поддельных Twitter-аккаунтов выманивают пожертвования якобы для родственников погибших в ходе стрельбы в школе во Флориде, сообщает управление шерифа округа Броуард.

Образовательный фонд округа Броуард запустил кампанию по сбору средств для семей погибших на платформе GoFundMe. Данная платформа предназначена для сбора пожертвований онлайн для различных целей, начиная от празднований, заканчивая сложными жизненными обстоятельствами, такими как происшествия и болезни.

"Было создано много поддельных аккаунтов", — сообщило управление шерифа округа Броуард штата Флорида в Twitter и опубликовало ссылку на официальный сайт платформы по сбору средств.

"Пожертвования, собранные здесь, будут использованы, чтобы утешить и оказать финансовую помощь жертвами и семьям ужасной стрельбы", — говорится на странице, открытой фондом округа.

На данный момент для семей погибших собрано более 1 миллиона 200 тысяч долларов.

Стрельба произошла 14 февраля в школе в городке Паркленд в 60 километрах к северу от Майами в минувшую среду, жертвами стрельбы стали 17 человек. Вскоре после трагедии полиция задержала бывшего ученика этой школы Николаса Круза 1999 года рождения. Ранее адвокат Круза заявил, что его подзащитный намерен признать вину в том случае, если прокуроры не станут требовать для него смертной казни.