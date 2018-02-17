Палестинские боевики выпустили из сектора Газа ракету по югу Израиля

Обострение палестино-израильского конфликта в 2018 году (71)

ТЕЛЬ-АВИВ, 17 фев — РИА Новости. Палестинские боевики выпустили ракету из сектора Газа в направлении Израиля, сообщила армейская пресс-служба.

Обстрел последовал за серией израильских авиаударов, ставших в свою очередь ответом на подрыв фугаса, в результате которого были ранены четверо военнослужащих.

"Зафиксирован пуск ракеты из сектора Газа по израильской территории", — сообщают военные.

О пострадавших и материальном ущербе информации пока не поступало.

Обстрел активировал сирены воздушной тревоги в небольших селениях, расположенных на территории приграничного регионального совета Шаар ха-Негев. Сирены, сработавшие в региональном совете Эшколь, были признаны ложной тревогой.

На ракетные обстрелы из сектора Газа израильская армия отвечает авиаударами по объектам палестинских военизированных группировок.