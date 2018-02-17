В Мексике число погибших при крушении вертолета возросло до 14

МЕХИКО, 17 фев — РИА Новости. До 14 человек возросло число жертв крушения военного вертолета с главой МВД Мексики Альфонсо Наваррете и губернатором штата Оахака Алехандро Муратом, которые сами в аварии не пострадали, сообщает в субботу канал 6TV со ссылкой на генеральную прокуратуру штата.

#LOÚLTIMO: Se desplomó helicóptero en el que viajaba @navarreteprida a Pinotepa Nacional; el secretario de @SEGOB_mx está bien, pero el accidente dejó muertos y heridos aún sin identificar. pic.twitter.com/cervjZlrKc — Héctor (@JimenezLandin) 17 февраля 2018 г.

Трагедия произошла вечером в пятницу в районе города Хамильтепек, когда чиновники совершали облет пострадавших от сильного землетрясения районов. Ранее сообщалось о 13 погибших, в субботу скончался шестимесячный младенец. Среди жертв крушения также 10-летний ребенок.

Пилот вертолета потерял контроль при посадке, в результате чего летательный аппарат упал сразу на несколько автомобилей. После падения вертолет UH-60 Black Hawk перевернулся.

В результате трагедии также есть раненные, в том числе министр инфраструктуры штата Оахака Фабиан Эррера.