Часть беженцев, которые прибыли в Германию, были террористами

МЮНХЕН, 17 фев — РИА Новости. Среди беженцев, которые прибыли в ФРГ в 2015-2016 годах, были террористы, часть прибывших радикализировались уже в Германии, заявил действующий глава МВД ФРГ Томас де Мезьер, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Когда пришла большая волна миграции в 2015-2016 годах, считалось, что террористов там будет мало, потому что они не захотят официально регистрироваться… Это была неправильная оценка, они приехали", — сказал де Мезьер, добавив, что "есть и беженцы, которые радикализировались уже здесь".

"Мы не должны быть наивными, хотя нельзя ставить под подозрение и всех беженцев подряд. Но нужно отказаться от представления, что терроризм будет вскоре окончательно побежден", — подчеркнул глава МВД.