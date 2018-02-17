США намерены сохранить давление на КНДР

МЮНХЕН, 17 фев — РИА Новости. США привержены сохранению давления на КНДР, работают в этом вопросе с Китаем и Россией, заявил заместитель госсекретаря США Джон Салливан.

"Подход США в отношении северокорейской проблемы — это дипломатический подход, который заключается в максимальном давлении. И как сказал вице-президент: контакты, которые приведут к переговорам (по денуклеаризации — ред.), если Пхеньян на них готов", — сказал Салливан, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Мы должны быть готовы ответить на враждебные действия КНДР. Но наш подход — максимальное давление. Мы работаем в этом с нашими коллегами — Россией, Китаем, другими членами СБ ООН", — добавил он.