В Тибете загорелся объект всемирного наследия ЮНЕСКО

ПЕКИН, 17 фев — РИА Новости. Объект всемирного наследия ЮНЕСКО — буддийский монастырь и храм Джоканг — загорелся в Лхасе в столице Тибетского автономного района, сообщает информационный портал "Сина".

Пожар начался вечером в субботу. В настоящее время пожарные борются с огнем, причина возгорания пока неизвестна. Степень сложности пожара оценивается как сравнительно высокая. Отмечается, что крыше монастыря может быть нанесен ущерб.

На опубликованных в сети фотографиях видно охваченное ярким пламенем здание. Информация о пострадавших пока не поступала.

Сообщается, что на место ЧП выехал секретарь парткома Тибетского автономного района У Инцзе.

Монастырь Джоканг, строительство которого было начато в 639 году, считается духовным центром Лхасы и самым священным местом в Тибете, сюда стекаются многочисленные паломники и иностранные туристы. Джоканг находится в одном километре от бывшей резиденции Далай-ламы дворца Потала. В монастыре находится множество ценных буддийских реликвий, в том числе единственная в своем роде и самая почитаемая в тибетском буддизме статуя Будды Шакьямуни.

В 2000 году монастырь Джоканг был официально внесен в список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.