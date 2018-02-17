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Украинские СМИ требуют от Порошенко остановить уничтожение свободы слова

Сюжет:
Ситуация на Украине. Февраль 2018 (262)
15:2117.02.2018
(обновлено: 16:45 17.02.2018)
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© РИА Новости / Алексей ВовкПерейти в фотобанкФлаг Украины в Киеве. архивное фотоФлаг Украины в Киеве. архивное фото
© РИА Новости / Алексей Вовк
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КИЕВ, 17 фев — РИА Новости. Главы и редакторы украинских СМИ обратились к президенту Петру Порошенко с призывом остановить уничтожение свободы слова в стране, говорится в обращении медиагруппы "Эра-медиа".

Ряженый в костюме президента Украины Петра Порошенко во время вече у здания Верховной рады в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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Обращение уже подписали генеральный директор медиахолдинга ZIK, гендиректор телеканала NewsOne, первый заместитель гендиректора телеканала "112 Украина" и шеф-редактор "Эра-Медиа".

Журналисты заявляют, что уровень угрозы свободе слова на Украине дошел до критической черты: в прошлом году общественные организации зафиксировали почти 300 нарушений в этой области.

"Применение физической силы к нашим коллегам, поджоги редакций, аресты, обыски, нападения военизированных формирований, атаки армии интернет-ботов, давление со стороны правоохранительных, фискальных и других органов — неполный перечень "аргументов" власти в диалоге со СМИ", — говорится в обращении.

Руководители медиагрупп требуют от президента принять меры по прекращению давления на СМИ и "предоставить объяснения относительно вмешательства главы государства или его подчиненных в деятельность по выдаче лицензий, организации проверок".

Логотип ОБСЕ. Архивное фото
© Фото : OSCE/Curtis Budden
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Также они просят отозвать представителей власти из Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания, поскольку фактические обязанности этого органа свелись к цензуре, постоянным внеплановым проверкам и шантажу редакций относительно продления лицензий.

Авторы обращения считают, что Генпрокуратура должна публично отчитаться о расследовании преступлений против журналистов, а также проверить факты давления на работников СМИ.

В заключение они обратились к дипломатическим представительствам США и европейских стран с просьбой помочь в организации круглого стола "День несвободы слова в Украине" под патронатом конгресса США, ПАСЕ, Совета Европы и Европарламента.

Участники акции протеста у здания Генеральной прокуратуры Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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В начале января главный редактор издания "Страна.ua" Игорь Гужва покинул Украину и попросил в Австрии политического убежища из-за "давления со стороны властей". По его словам, на родине ему угрожали физической расправой и убийством. Украинские правоохранители возбудили против Гужвы два уголовных дела — о вымогательстве и неуплате налогов.

На прошлой неделе издание "Вести" сообщило, что в их офисе снова проходят обыски, журналистов не пускали на работу. Люди в масках забаррикадировались в помещениях редакции, а позже распылили против сотрудников издания слезоточивый газ. Нацагентство Украины по розыску активов, полученных от коррупционных преступлений (АРМА), заявило, что взяло офис  "Вестей" под свой контроль по решению суда. Журналисты требовали наказать виновных в мародерстве и препятствовании журналистской деятельности, а также отправить в отставку главу АРМА Антона Янчука, который допустил погром редакции.

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Комментарии
20 пользователей оставили 22 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
Василий Котов
Да неужели наконец-то разглядели уничтожение свободы слова? 4 года помалкивали, а когда самих начали брать за мягкие места - вдруг прозрели. :)))
15:37
17.02.2018
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Ратибор
Спохватились.
Свобода слова на Украине уничтожена в феврале 2014 года.
15:39
17.02.2018
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