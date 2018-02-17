МЮНХЕН, 17 фев — РИА Новости. Министерская встреча "нормандского формата" (Россия, ФРГ, Франция, Украина) по украинскому урегулированию в Мюнхене, скорее всего, не состоится, заявил РИА Новости источник в российской делегации.
"Скорее всего, встреча не состоится", — сказал источник.
Он добавил, что российская сторона была готова провести встречу в субботу, но в связи с "плотным графиком всех участников" консультации, по всей видимости, будут отменены.
В Мюнхене в эти дни проходит конференция по безопасности.