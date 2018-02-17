Россия остается большим европейским соседом, заявил глава МИД Германии

МИД ФРГ Зигмар Габриэль на деловом завтраке во время Мюнхенской конференции по безопасности. 17 февраля 2018

МИД ФРГ Зигмар Габриэль на деловом завтраке во время Мюнхенской конференции по безопасности. 17 февраля 2018

МЮНХЕН, 17 фев — РИА Новости. Россия остается большим европейским соседом, несмотря на разницу во мнениях, заявил действующий глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль на организованном немецким бизнесом завтраке с российским коллегой Сергеем Лавровым.

"Несмотря на разницу во мнениях, на разницу в трактовках, Россия остается большим европейским соседом", — сказал Габриэль, добавив, что "только сообща с Россией можно обеспечить мир и стабильность на континенте".

Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. В последнее время в странах ЕС все отчетливее звучат мнения о необходимости отмены санкций в отношении РФ.