Россия остается большим европейским соседом, заявил глава МИД Германии

МЮНХЕН, 17 фев — РИА Новости. Россия остается большим европейским соседом, несмотря на разницу во мнениях, заявил действующий глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль на организованном немецким бизнесом завтраке с российским коллегой Сергеем Лавровым.
"Несмотря на разницу во мнениях, на разницу в трактовках, Россия остается большим европейским соседом", — сказал Габриэль, добавив, что "только сообща с Россией можно обеспечить мир и стабильность на континенте".
Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. В последнее время в странах ЕС все отчетливее звучат мнения о необходимости отмены санкций в отношении РФ.