Трамп заявил, что никакого сговора с Россией не было

ВАШИНГТОН, 16 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что члены его предвыборного штаба не допустили неверных действий, и какого-либо "сговора" с Москвой, который ему приписывают оппоненты, не было.

"Россия начала свою антиамериканскую кампанию в 2014 году, задолго до того, как я объявил о том, что я буду баллотироваться в президенты. Влияния на результаты выборов не было. Кампания Трампа не сделала ничего неверного — сговора нет!" — написал американский лидер у себя в Twitter.

Как заявили ранее в Белом доме, президент рад, что расследование спецпрокурора Роберта Мюллера показывает отсутствие сговора между его кампанией и Россией.

В пятницу Мюллер предъявил 13 россиянам и трем компаниям из России обвинения по статье "сговор против США" и "мошенничество". В числе тех, кто упоминается в обвинительном заключении, — Евгений Пригожин, Михаил Быстров, Михаил Бурчик (известный также как Михаил Абрамов), Александра Крылова, Анна Богачева, Сергей Полозов, Мария Бовда, Роберт Бовда, Джейхун Асланов, Вадим Подкопаев, Глеб Васильченко, Ирина Каверзина, Владимир Венков.

Россия неоднократно опровергала обвинения во вмешательстве в выборы США, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".